Así va la tabla general del Apertura 2026 de la Liga MX (tras partido pendiente)

El América y Xolos igualaron 1-1 en partido pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, duelo en el que regresó Gilberto Mora a las canchas con una tremenda ovación, al entrar de cambio al minuto 57 en el Estadio Banorte.

Las Águilas siguen como líderes generales al llegar a 28 puntos, dos más que Cruz Azul y Chivas, pero este fin de semana está en riesgo su liderato, debido a que una derrota y victorias de La Máquina y el Guadalajara, lo podrían bajar hasta el tercer lugar.

Los Xolos de Tijuana ascndieron al séptimo puesto general del Apertura 2026 de la Liga MX Mexsport

“Las estadísticas marcan 28 tiros contra cuatro, y generalmente cuando tienes 28 tiros tendrías que ganar el partido. La clave del empate fue la falta de precisión a la hora de definir”, dijo el técnico Guillermo Almada.

Por su parte, los Xolos de Tijuana subieron al séptimo lugar y Sebastián Abreu se lo toma con calma. “No hemos conseguido nada, estamos séptimos, pero lo importante es que no tenemos que depender de otros resultados para clasificar, nos tenemos que preocupar por los nuestros”.

ASI VA LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL APERTURA 2026 DE LA LIGA MX:

1. América = 28 puntos / +15 DG.

2. Cruz Azul = 26 puntos / +9 DG.

3. Chivas = 26 puntos / +9 DG.

4. Atlas = 24 puntos / -1 DG.

5. Toluca = 23 puntos / +10 DG.

6. León = 22 puntos / +3 DG.

7. Tijuana = 21 puntos / +4 DG.

8. Monterrey = 20 puntos / +5 DG.

9. Querétaro = 20 puntos / -1 DG.

10. Santos Laguna = 19 puntos / 0 DG.

11. San Luis = 19 puntos / -3 DG.

12. Pumas = 17 puntos / -3 DG.

13. Pachuca = 16 puntos / +3 DG.

14. Puebla = 16 puntos / -5 DG.

15. Tigres = 15 puntos / -4 DG.

16. Atlante = 14 puntos / -6 DG.

17. Necaxa = 10 puntos / -11 DG.

18. Juárez = 5 puntos / -24 DG.

¿QUÉDAN PARTIDOS PENDIENTES EN EL APERTURA 2026 DE LA LIGA MX?

Sí, sólo queda el Querétaro vs Monterrey de la jornada 7, que se jugará el 14 de noviembre de 2026 a las 5 de la tarde.