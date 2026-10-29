"Es casi irreal competir contra él": Colapinto elogia a Checo Pérez en el GP de México

Franco Colapinto nunca ha ocultado su admiración por Sergio Pérez y, de cara a la arrancada número 300 del piloto mexicano, reflexiona sobre el peso que ha tenido el de Jalisco para el automovilismo americano, pero también de lo rápido que pasa el tiempo y que ahora le ha permitido estar corriendo ante competidores que él consideraba sus ejemplos a seguir.

Colapinto dijo que, ante la ausencia prolongada de un representante de su país en el Gran Circo, Checo Pérez se convirtió en el gran estandarte para toda la afición latinoamericana.

“Es increíble; y no solo por lo que respecta a su carrera número 300. En general, haber tenido la oportunidad de compartir la pista con Checo desde que debuté en la F1 ha sido algo maravilloso. Lo he dicho muchas veces: él ha sido mi ídolo desde que era muy pequeño”, dijo durante el día de medios el piloto del equipo Alpine.

“Era a quien más seguía. Hacía muchísimos años que no teníamos un piloto argentino en la categoría, así que crecí viéndolo a Checo por televisión. Me despertaba por las mañanas para ver sus carreras; era a quien todos los argentinos apoyábamos, porque, en cierto modo, sentíamos que era el ‘argentino’ al que había que seguir”.

Sergio Pérez celebrará su arrancada 300 este fin de semana Mexsport

Para el sudamericano, la transición de admirador de televisión a rival en la pista junto a figuras consagradas de la parrilla sigue siendo un choque de emociones.

“Hoy en día, poder competir contra él —al igual que contra Lewis (Hamilton) o Fernando (Alonso)— resulta algo casi irreal, ya que crecí viéndolos luchar por campeonatos y enfrentarse entre sí. Es increíble”.

Colapinto destacó el valor de que Checo Pérez festeje ante el público mexicano y deseó la mejor de las suertes al piloto mexicano.

“Y, sinceramente, alcanzar la cifra de 300 carreras en tu propio país es algo muy especial. Me alegro mucho por él; espero que tenga una buena carrera y que pueda disfrutar de lo que queda”.