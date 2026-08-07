El Tri Femenil regresa a México con medalla en mano

Luego de la batalla nocturna que sostuvieron contra la Selección de Colombia para conseguir la medalla de oro, la Selección Femenil que representó a México en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026, regresó a nuestro país.

Las dirigidas por Vanessa Martínez empataron sin goles en tiempo regular en la final de la especialidad ante Colombia. En tiempo extra, fueron las cafetaleras las que se fueron al frente en el marcador con un gol de zurda de la delantera Maithe López.

Estoy muy contenta, muy orgullosa del grupo de cada una de las jugadoras. Tenemos unas guerreras, no hay otra descripción, unas guerreras que estuvieron dispuestas a tomar esa batalla campal. nunca rendirse, dar el corazón, la garra, todo lo que tenemos por México, por nuestra familia, por nuestros aficionados", mencionó Vanessa Martínez al finalizar el encuentro.

Sin embargo, minutos después, cuando todo parecía venirse abajo para el equipo mexicano, llegó un espectacular disparo de larga distancia donde Ana Mendoza consiguió el empate a uno, lo que permitió que se fueran a serie de penales.

Jugadoras como Dania Pérez, mediocampista de Monterrey y Celeste Espino, portera de las Águilas del América, quienes tuvieron una actuación sumamente destacada en el juego de anoche, fueron de las más solicitadas al arribar al aeropuerto de la Ciudad de México.