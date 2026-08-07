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Cincinnati FC 2-0 Pumas: Resumen del partido de Leagues Cup 2026

Cincinnati FC venció 2-0 a Pumas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 y eliminó a los universitarios del torneo binacional; revive el partido

Por: Sergio Alvarez

Cincinnati FC y Pumas se enfrentan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.
Cincinnati FC y Pumas se enfrentan en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026.Especial
Escudo Cincinnati FC
CINCINNATI FC
00
PUMAS
Escudo de Pumas UNAM.
PRIMER TIEMPO
95'Concluye el partido

Finaliza el encuentro con un 2-0 para Cincinnati que acumuló su segunda victoria consecutiva, mientras que Pumas pierde nuevamente y acumula 5 goles recibidos en los últimos dos juegos.

93'Gooooooool, de Cincinnati

Pumas se despide de la Leagues Cup, con un golazo de Mboma Dem Kenji, que sacó un disparo que escondió en la base del poste izquierdo de la portería de Keylor Navas para el 2-0 final.

90'Tiempo agregado

Se agregarán 5 minutos.

88'Última modificación de Cincinnati

Sale del terreno de juego el activísimo Evander, deja su lugar a Jabbari.

85'Dos modificaciones más para Pumas

Sale el recién ingresado, Sebastián Córdova y deja su lugar por lesión al "Memote" Martínez. Se va Azuaje por Calderón. 

81'Cuarta modificación de Cincinnati

Ingresa Anunga y sale Valenzuela.

78'¡Así noooooo, Pumas!

Alan Medina mete un centro preciso al centro del área que no define correctamente Juninho.

77'Tercer modificación de Pumas

Tano Solari manda a la cancha a Alan Medina y sale Rodrigo López.

75'Tiro de esquina para Pumas

Córdova cobra el tiro de esquina sin éxito. Parece que dejó la precisión en el vestidor.

74'Caaaaaasi, Evander

Evader Da Silva saca potente disparo de zurda que manda por un costado.

69'¡Coooordovaaaaa!

Sebastián Córdova deja ir su primera oportunidad clara frente al arco. Saca un disparo por un costado en una jugada que lucía para mucho más. Previamente Carrasquilla también dejó ir una clarita.

68'Comienzan a hacerse presentes los cambios

Uriel Antuna comienza a copar la lateral izquierda y saca sus primeros centros, 

64'El Tano Solari ordena dos modificaciones para Pumas

Salen del terreno de juego: Angulo y Vite, ingresan Uriel Antuna y Sebastián Córdova.

63'Cincinnati manda tres modificaciones

Ingresan Bardow, Ramírez y Gidi, salen de la cancha Denkey, Bucha y Chirila.

61'Cincinnati se conforma

El nivel de propuesta del cuadro local ha disminuido y es que el resultado permitiría al equipo avanzar en el torneo, toda vez que sumaría dos victoria consecutivas, ya que en el primer duelo derrotaron 3-1 a los Tuzos del Pachuca.

59'Tiro de esquina para Pumas

Carrasquilla cobra un tiro de esquina que no logra encontrar a ninguno de los delanteros universitarios.

56'Caaaaaaasi iguala Pumas

Juninho saca un disparo potente y pegadito al palo izquierdo que a una mano desvía el arquero Louro.

56'Ambas bancas ya calientan

Parece que se vienen las primeras modificaciones en el partido.

52'Exigen a Keylor nuevamente

Nuevamente Evander desborda por izquierda y saca un disparo que exigió físico al portero Keylor Navas para poder desviarlo.

49'Tiro de esquina para Cincinnati

Evander Da Silva sobra el tiro de esquina sin generar peligro para el equipo universitario.

46'Sin movimientos

Ambas escuadras regresan a la cancha sin modificaciones en su once titular.

46'Arranca la segunda mitad

El árbitro del partido, Oliver Vergara, silba para que comience la segunda mitad del partido en el TQL Stadium.

45'Concluye el primer tiempo

Ambos equipos se van a descansar luego de 45 minutos de juego y 2 más que se agregaron.

45'Goooool de Cincinnati

Aunque estuvo a punto de atajarlo el portero Keylor Navas, Pavel Bucha sacó un disparo desde dentro del área grande, potente e imposible de detener para el 1-0.

42'Uffff ¡Vaya disparo!

Carrasquilla cobró un tiro libre que iba a portería y que gracias a los reflejos del portero Louro, terminó siendo gol en lo que es hasta el momento la jugada más peligrosa para los universitarios.

41'Sin empates

Cabe recordar que en el formato de este torneo no se permiten los empates, por lo que se mantenerse así el marcador se irán a tanda de penales para acumular al menos un punto.

39'Circulación sin definición

Se ha paseado el balón por todos los rincones de la cancha sin que ninguno de los equipos logre marcar gol para su causa.

35'Ufff disparo violento de los Pumas

Pumas se anima a sacar un disparo de media distancia de Ángel Azuaje que pasa por un costado.

32'De vida o muerte

El partido es vital para los Pumas de la UNAM, ya que de ser derrotado quedaría eliminado de la competencia, toda vez que fueron goleados en el primer juego 3-0 ante Charlotte.

28'Tiro de esquina para Pumas

El panameño Carrasquilla cobra el tiro de esquina a segundo palo que se le pasa a los dos atacantes universitarios, Juninho y Angulo.

25'Pumas comienza a tener mayor posesión

Luego de una serie de embates de Cincinnati, los Pumas han logrado quitarle el balón al equipo local en los últimos minutos. Carrasquilla se ha convertido en hombre clave en el medio campo.

20'Disparo de Cincinnati

Un tiro libre del cuadro local termina permitiendo un remate cerquita del marco de Robinson.

18'Tensión en las bancas

El estratega de los Pumas de la UNAM, Esteban Solari, ya se encuentra de pie en el área técnica coordinando el planteamiento de su equipo.

16'Ríspido comienzo

Se comienzan a producir faltas recurrentes que cortan la fluidez del juego. Ambas escuadras están metiendo fuerte la pierna.

13'Balanceado encuentro al momento

A diferencia de su partido anterior en la Leagues Cup, donde fue abrumado desde el comienzo, en esta oportunidad Pumas a balanceado la posesión de balón y las oportunidades al momento.

9'Cerca

Disparo al travesaño del cuadro universitario, obra del atacante de los Pumas, Vieira.

6'Gol anulado a Cincinnati

Eliminan por fuera de lugar un gol marcado por Denkey, tras definir un centro potente por la banda izquierda.

5'La alineación de Cincinnati

E. Louro (13) en la portería; línea de tres centrales con A. Chirila (88), M. Robinson (12) y K. Smith (24); en el medio campo P. Bucha (20), O. Nwobodo (5), G. Valenzuela (22) y E. Echenique (66); E. Da Silva (10) como enganche; y en el ataque K. Denkey (9) junto a K. Mboma (17).

3'La alineación de Pumas

  • K. Navas (1) en el marco; defensa conformada por T. Leone (24), N. Silva (6), Á. Azuaie (34) y Á. Angulo (77); en el mediocampo C. Carrasquilla (8), P. Vite (45) y V. Arteaga (18); mientras que al frente atacan R. López (7), J. Vieira (23) y L. Herrera (14).
    • 1Comienza el segundo duelo

    El Cincinnati-Pumas es el segundo juego para ambas escuadras en el torneo

    0'¡ARRAAAAAAANCA EL PARTIDO!

    Sigue EN VIVO las acciones del compromiso a través de este medio y por TV Abierta, a través de Imagen TV (canal 3.1)

    -Se entonan los Himnos Nacionales

    Comenzando por el de México

    -El partido sufrió un retraso por tormenta eléctrica

    Arrancará a las 18:27, tiempo del Centro de la CDMX

    -Alineación de Cincinnati 

    El conjunto de la MLS va por un nuevo golpe en la Leagues Cup 2026

    -Alineación de Pumas

    Así sale la escuadra universitaria

    -¡Pumas y Cincinnati FC se enfrentan en la Leagues Cup!

    Sigue cada una de las acciones completamente EN VIVO

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