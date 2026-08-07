Cincinnati FC 2-0 Pumas: Resumen del partido de Leagues Cup 2026
Cincinnati FC venció 2-0 a Pumas en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 y eliminó a los universitarios del torneo binacional; revive el partido
Finaliza el encuentro con un 2-0 para Cincinnati que acumuló su segunda victoria consecutiva, mientras que Pumas pierde nuevamente y acumula 5 goles recibidos en los últimos dos juegos.
Pumas se despide de la Leagues Cup, con un golazo de Mboma Dem Kenji, que sacó un disparo que escondió en la base del poste izquierdo de la portería de Keylor Navas para el 2-0 final.
Se agregarán 5 minutos.
Sale del terreno de juego el activísimo Evander, deja su lugar a Jabbari.
Sale el recién ingresado, Sebastián Córdova y deja su lugar por lesión al "Memote" Martínez. Se va Azuaje por Calderón.
Ingresa Anunga y sale Valenzuela.
Alan Medina mete un centro preciso al centro del área que no define correctamente Juninho.
Tano Solari manda a la cancha a Alan Medina y sale Rodrigo López.
Córdova cobra el tiro de esquina sin éxito. Parece que dejó la precisión en el vestidor.
Evader Da Silva saca potente disparo de zurda que manda por un costado.
Sebastián Córdova deja ir su primera oportunidad clara frente al arco. Saca un disparo por un costado en una jugada que lucía para mucho más. Previamente Carrasquilla también dejó ir una clarita.
Uriel Antuna comienza a copar la lateral izquierda y saca sus primeros centros,
Salen del terreno de juego: Angulo y Vite, ingresan Uriel Antuna y Sebastián Córdova.
Ingresan Bardow, Ramírez y Gidi, salen de la cancha Denkey, Bucha y Chirila.
El nivel de propuesta del cuadro local ha disminuido y es que el resultado permitiría al equipo avanzar en el torneo, toda vez que sumaría dos victoria consecutivas, ya que en el primer duelo derrotaron 3-1 a los Tuzos del Pachuca.
Carrasquilla cobra un tiro de esquina que no logra encontrar a ninguno de los delanteros universitarios.
Juninho saca un disparo potente y pegadito al palo izquierdo que a una mano desvía el arquero Louro.
Parece que se vienen las primeras modificaciones en el partido.
Nuevamente Evander desborda por izquierda y saca un disparo que exigió físico al portero Keylor Navas para poder desviarlo.
Evander Da Silva sobra el tiro de esquina sin generar peligro para el equipo universitario.
Ambas escuadras regresan a la cancha sin modificaciones en su once titular.
El árbitro del partido, Oliver Vergara, silba para que comience la segunda mitad del partido en el TQL Stadium.
Ambos equipos se van a descansar luego de 45 minutos de juego y 2 más que se agregaron.
Aunque estuvo a punto de atajarlo el portero Keylor Navas, Pavel Bucha sacó un disparo desde dentro del área grande, potente e imposible de detener para el 1-0.
Carrasquilla cobró un tiro libre que iba a portería y que gracias a los reflejos del portero Louro, terminó siendo gol en lo que es hasta el momento la jugada más peligrosa para los universitarios.
Cabe recordar que en el formato de este torneo no se permiten los empates, por lo que se mantenerse así el marcador se irán a tanda de penales para acumular al menos un punto.
Se ha paseado el balón por todos los rincones de la cancha sin que ninguno de los equipos logre marcar gol para su causa.
Pumas se anima a sacar un disparo de media distancia de Ángel Azuaje que pasa por un costado.
El partido es vital para los Pumas de la UNAM, ya que de ser derrotado quedaría eliminado de la competencia, toda vez que fueron goleados en el primer juego 3-0 ante Charlotte.
El panameño Carrasquilla cobra el tiro de esquina a segundo palo que se le pasa a los dos atacantes universitarios, Juninho y Angulo.
Luego de una serie de embates de Cincinnati, los Pumas han logrado quitarle el balón al equipo local en los últimos minutos. Carrasquilla se ha convertido en hombre clave en el medio campo.
Un tiro libre del cuadro local termina permitiendo un remate cerquita del marco de Robinson.
El estratega de los Pumas de la UNAM, Esteban Solari, ya se encuentra de pie en el área técnica coordinando el planteamiento de su equipo.
Se comienzan a producir faltas recurrentes que cortan la fluidez del juego. Ambas escuadras están metiendo fuerte la pierna.
A diferencia de su partido anterior en la Leagues Cup, donde fue abrumado desde el comienzo, en esta oportunidad Pumas a balanceado la posesión de balón y las oportunidades al momento.
Disparo al travesaño del cuadro universitario, obra del atacante de los Pumas, Vieira.
Eliminan por fuera de lugar un gol marcado por Denkey, tras definir un centro potente por la banda izquierda.
E. Louro (13) en la portería; línea de tres centrales con A. Chirila (88), M. Robinson (12) y K. Smith (24); en el medio campo P. Bucha (20), O. Nwobodo (5), G. Valenzuela (22) y E. Echenique (66); E. Da Silva (10) como enganche; y en el ataque K. Denkey (9) junto a K. Mboma (17).
El Cincinnati-Pumas es el segundo juego para ambas escuadras en el torneo
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