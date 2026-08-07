Santo Domingo 2026: México cierra tenis de mesa con cuatro preseas y el segundo lugar del medallero

La delegación mexicana concluyó su participación en el tenis de mesa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con una jornada de cuatro medallas que confirmó su protagonismo en la disciplina.

México obtuvo dos medallas de oro, una de plata y un bronce en el último día de competencia para finalizar con un total de ocho preseas y ocupar el segundo lugar del medallero.

Las últimas medallas llegaron en las pruebas de dobles masculino e individuales. Marcos Madrid y Rogelio Castro conquistaron el título en dobles, mientras que Castro volvió a subir a lo más alto del podio en el torneo individual varonil, mientras que Madrid se quedó con el bronce. Clío Bárcenas obtuvo la plata en la rama femenil.

Marcos Madrid y Rogelio Castro conquistan el oro en dobles masculino

La primera medalla de la jornada para México llegó en el torneo de dobles masculino.

La pareja integrada por Marcos Madrid y Rogelio Castro derrotó en la final a los puertorriqueños Steven Moreno y Ángel Naranjo por marcador de tres juegos a cero para quedarse con la medalla de oro.

Los mexicanos dominaron el encuentro de principio a fin. Se llevaron el primer parcial por 11-7, ampliaron la ventaja con un 11-9 en el segundo y sellaron el campeonato con un ajustado 12-10 en el tercer juego para completar el triunfo por 3-0.

Antes de disputar la final, Madrid y Castro habían superado en semifinales a los guatemaltecos Luis y Sergio Carrillo por tres juegos a uno. En los cuartos de final también habían avanzado tras vencer por 3-2 a los venezolanos Raymundo Medina y Carlos Ríos.

Marcos Madrid ganó oro y bronce. Adrian Macias/Mexsport

Con ese recorrido, la dupla mexicana cerró el torneo de manera invicta y añadió una nueva medalla de oro para la delegación nacional.

Rogelio Castro completa el doblete; Clío Bárcenas y Marcos Madrid también suben al podio

En las pruebas individuales, México volvió a tener presencia en las finales de ambas ramas.

En el torneo femenil, Clío Bárcenas disputó el partido por el título frente a la puertorriqueña Adriana Díaz. La mexicana cayó por cuatro juegos a uno y obtuvo la medalla de plata.

Díaz ganó los tres primeros parciales por 11-9, 11-2 y 15-13. Bárcenas reaccionó para quedarse con el cuarto juego por 15-13, pero la puertorriqueña cerró el encuentro con un 11-7 que aseguró la medalla de oro.

En la rama varonil, Rogelio Castro completó una jornada sobresaliente al conquistar su segundo oro del día.

El mexicano venció con autoridad al cubano Adrián Pérez por cuatro juegos a cero. Castro dominó toda la final con parciales de 11-7, 11-6, 11-9 y 11-6 para proclamarse campeón centroamericano.

Clio Barcenas logró la plata. Adrian Macias/Mexsport

Por su parte, Marcos Madrid se quedó con la medalla de bronce después de caer en las semifinales precisamente frente a Adrián Pérez.

El mexicano comenzó ese encuentro con ventaja tras imponerse 15-13 en el primer parcial. Sin embargo, el cubano remontó al ganar los siguientes cuatro juegos por 11-7, 11-9, 11-9 y 11-3. De acuerdo con el formato del torneo, los dos semifinalistas derrotados reciben la medalla de bronce.

Con estas cuatro preseas, México concluyó el tenis de mesa de Santo Domingo 2026 con un total de ocho medallas: tres de oro, una de plata y cuatro de bronce, resultado que le permitió terminar en el segundo lugar del medallero de la disciplina.

Puerto Rico encabezó la clasificación con ocho preseas, distribuidas en cuatro oros, dos platas y dos bronces. Cuba ocupó la tercera posición con tres medallas de plata y una de bronce.

Así concluyó la actividad del tenis de mesa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con México como una de las delegaciones más exitosas de la disciplina.