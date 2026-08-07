RESUMEN México vs. Venezuela: El Tri pierde el oro de los Juegos Centroamericanos 2026

VENEZUELA SE LLEVA EL ORO

- Con una actuación excepciónal de Diego Ochoa en la portería venezolana, la Vinotinto se lleva la final ante México y logran el oro del torneo de futbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La Selección Nacional de México se lleva la plata de los juegos.

​Ahora, la Sub-20 se juega un boleto a los Juegos Olímpicos 2026 en la semfinal del Campeonato Concacaf de la categoría. Estados Unidos espera en la final. Su rival irá a Los Ángeles.

​Sigue el partido en vivo aquí.

- VENEZUELA ES DE ORO. LA VINOTINTO SE LLEVA EL TÍTULO DE SANTO DOMINGO 2026.

Penales Diego Ochoa cobra para México. Si falla, Venezuela se lleva el oro. EL PORTERO DE VENEZUELA LO ATAJAAAAAAAA.

Penales Juan Uribe va por Venezuela. URIBE LA PONE EN LA RED.

Penales Luis Navarrete tira para México. NAVARRETE LA MANDA A LA RED.

Penales Zamora tira para Venezuela. EMMANUEL OCHOA LO ATAJA.

Penales Gael García cobra para México. LA FALLÓ.

Penales Santiago Pita cobra para Venezuela. Gol de Venezuela, 2-1.

Penales Tahiel Jiménez cobra para México. GOOOOOOOOOOOOOOOL, MÉXICO EMPATA Y ESTÁ EN LA PELEA.

Penales Gustavo Lozano va por el primer cobro de Venezuela. Gol de Venezuela. Lozano engaña a Ochoa y la vinotinto está al frente.

Penales Joaquín Moxica cobra el primero para México. DIEGO OCHOA ATAJA EL COBRO.

Penales ¿Y si sí?

Penales El oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se define desde el manchón penal.

120+2' FINAAAAAAAAAAAL, NOS VAMOS A PENALES.

120+1' Se juegan dos minutos más antes de los penales.

120+1' Parra se levanta, pero se le nota el cansancio acumulado.

120' Bernardo Parra detiene un contragolpe de Juan Uribe y ambos caen. Se arma la bronco y el central separa a los jugadores.

119' Los jugadores de Venezuela no dejan cobrar y se pierde tiempo.

118' Sebastián Aceves dispara y Diego Ochoa estaba atento para atajar.

118' México tiene los últimos ataques del partido y ko hacen con calma.

116' Es la quinta final entre México y Venezuela por el oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El historial es de dos victorias por equipo.

113' Cambio para México. Entra: Karol Vázquez

​Sale: José Pachuca

111' Nuevo tiro de esquina para Venezuela y los jugadores mexicanos resienten el cansancio.

110' Gael García se va al ataque y Diego Ochoa sale para despejar el balón.

108' Juan Uribe le pega y se estrella en la zaga mexicana. Hay tiro de esquina para Venezuela.

107' Venezuela no concreta el peligro y ahora México se va al ataque.

106' Inica el segundo tiempo extra y Venezuela va al ataque.

105' No hay tiempo para más. Los equipos cambiarán de cancha para el segundo tiempo extra.

104' Tiro libre para México y que termina en tiro de esquina por la punta izquierda.

102' Cambios de Venezuela. Entran: Anthwan Díaz y Luigi Pagano

​Salen: Luis Carrero y Aytor Herrera.

101' Moxica cae en el área y pide penal, pero no el árbitro no marca nada.

101' México mantiene el dominio de la pelota.

100' México busca, pero Diego Ochoa controla la pelota en su área.

97' México recupera la pelota y Aceves dispara un balón desviado.

95' Tiro de esquina para México que la zaga de la vinotinto logra sacar. En media cancha hay falta de México.

91' Inician los tiempos extras en el Estadio Cibao. México y Venezuela empatan a dos goles.

90+5' No hay para más. TENEMOS TIEMPOS EXTRAS EN LA CANCHA DEL CIBAO.

90+5' Balón filtrado de Venezuela que José Pachuca despeja de forma correcta.

90+4' Brandon Téllez le pega de larga distancia, pero Diego Ochoa se queda con el balón.

90+3' Gael García consigue tiro de esquina para México.

90+2' México adelanta líneas para buscar el empate.

90+1' Peligro en el área de México que el Tri corta con la salida con el balón controlado.

90+1' El cuarto árbitro indica que hay cinco minutos más de futbol.

90' Luis Carrero le pega de larga distancia y hay desvío de la zaga mexicana.

88' Centro al área en el ataque mexicano que la zaga venezolana saca de cabeza.

85' Juan Uribe de México recibe un desplazamiento en el área, pero el central no la considera falta.

84' Tiro libre para Venezuela. Juan Uribe la manda a saque de meta para Emmanuel Ochoa.

82' Cambios de México: Entran: Joaquín Moxica y Sebastián Aceves.

​Salen: Mateo Levy y Rogelio González.

80' Cambios de Venezuela. Entan: Juan Uribe y Gustavo Lozano.

​Salen: Jesús Gónzalez y Henrry Díaz.

79' Falta comentida por Brandon Téllez. El central le muestra la tarjeta amarilla.

78' Cambio para la México. Entra: Luis Navarrete

​Sale: Jonathan Pérez

74' Nuevo ataque de Venezuela que se queda en las manos de Emmanuel Ochoa.

71' Aquiles Zamora dispara a la portería de Emmanuel Ochoa, pero se va desviada.

70' Tahiel Jiménez intenta un disparo que se va desviado y hay tiro de esquina.

67' Cambios para Venezuela. Entran: Aquiles Zamora y Santiado Pita,

​Salen: Diego Claut y Santos Torrealba

65' Gael García hace una bicicleta en el área y le pega de zurda, pero se va a la tribuna.

63' México se acerca al área y la envía a saque de manos.

60' Centro al área de Gael García que no encuentra rematador. México se acerca al tercero.

55' México inicia la segunda parte con intensidad y está generando peligro sobre la portería de Venezuela.

53' Falta sobre Santos Torrealba y la vinotinto mueve desde tiro libre.

52' Nuevo tiro de esquina para México tras desvío de Santos Torrealba.

52' Diego Ochoa resuelve bien despejando el balón con los puños.

51' Falta para México desde la banda de la izquierda.

50' Juan Uribe manda centro al área que termina en tiro de esquina desde la punta derecha.

48' La pelota ya está en juego.

47' Las asistencias médicas atienden a Diego Ochoa.

46' Mateo Levy tiene la primera aproximación del segundo tiempo y Diego Ochoa se queda con la pelota.

46' Venezuela mueve la pelota y los segundos 45 minutos ya están en juego.

- México ya impuso una nueva marca de oros en Juegos Centroamericanos y del Caribe. La delegación mexicana superó las 146 medallas de oro en una misma edición, dejando atrás la marca de San Salvador 2023.

45+3' México se va al descanso con el empate 2-2. Todo se define en la segunda mitad.

45+3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Mateo Levy remata solo dentro del área cuando terminaba el primer tiempo y pone el empate.

45+2' Diego Ochoa remata de cabeza y la manda arriba de la portería.

45' El central dice que son tres minutos más de futbol.

45' Venezuela arma el contragolpe, pero la cobertura defensiva de José Pachuca aleja el peligro.

44' Tahiel Jiménez estrella la pelota en la defensa. Jesús González queda en el césped y se levanta para reanudar.

42' Tahiel Jiménez recibe una falta en tres cuartos de cancha cargado hacia la izquierda. Tarjeta amarilla para Henrry Díaz.

40' México supera por 5% la posesión de la pelota sobre Venezuela, pero no genera peligro.

38' González se recupera y se reanuda el partido.

37' Jesús González recibe una falta por parte de México y las asistencias médicas lo revisan. Israel Tello recibe tarjeta amarilla. La primera del partido.

35' Disparo desde los linderos del área por parte de Diego Claut que va a las manos de Emmanuel Ochoa.

34' Tahiel Jiménez inenta rematar, pero el balón se queda en las manos de Diego Ochoa tras la correcta cobertura defensiva de Marcos Maitán.

32' La defensa mexicana busca reponerse de los errores que han generado los dos goles de Venezuela.

31' Tercer gol en el torneo para Diego Claut.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Centro desde la izquierda por parte de Jesús González que Diego Claut cierra muy bien para marcar el 2-1 en favor de Venezuela.

30' Centro al área de México y remate de cabeza de Juan Uribe que se va por encima de la portería.

29' Venezuela no espera y sigue atacando para recuperar la ventaja.

28' Venezuela genera peligro en una buena pared que se va por un costado de la portería de Emmanuel Ochoa.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Mateo Levy recorta a un defensa venezolano y la pone al primer palo tras el achique del portero Diego Ochoa.

23' Tello manda centro al área y la zaga venezolana la saca bien y arma contragolpe que pone nervioso a México, pero no se concreta el goi.

22' Mateo Levy sufre una falta y es Israel Tello quien la mueve.

22' La medalla de oro de San Salvador 2023 en futbol para México representó la primera fuera de casa desde San Juan 1966.

20' México busca el bicampeonato de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En la edición de San Salvador, México venció en la final 2-1 a Costa Rica.

16' De los jugadores que hoy están en la cancha para México, cinco ya estuvieron en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Ellos son: Emmanuel Ochoa | Portero

​José Pachuca | Defensa

​Diego Ochoa | Defensa

​Tahiel Jiménez | Delantero

​Mateo Levy | Delantero

13' Santos Torrealba recibe una falta en propia área. Venezuela mueve la pelota.

13' México no se desespera y mantiene la posesión de la pelota, aunque no genera peligro.

8' México busca controlar la pelota para construir jugadas de peligro.

4' Venezuela logra sacar el peligro y hay saque de manos.

3' México busca empatar el partido desde el tiro de esquina.

2' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL Venezuela se pone al frente con gol de Luis Carrero a pase de Santos Torrealba.

1' México mueve el balón y los primeros 45 minutos ya están en juego.

- Se entonan los himnos nacionales de México y Venezuela en el Estadio Cibao.

- La selección de Venezuela salta al campo con el siguiente 11.

- Este es el 11 elegido por Fernando Arce para enfrentar a Venezuela,