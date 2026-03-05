Revisión de mochilas en Secundarias de CDMX; va estrategia de seguridad

El Gobierno de la Ciudad de México reforzará las acciones de seguridad y prevención en escuelas secundarias, tras lo ocurrido en la Escuela Secundaria Técnica número 15, en la colonia Santa Catarina, donde un menor que portaba un arma de fuego desató un operativo policial.

Como parte de la estrategia, se capacitará a padres de familia para que sean ellos quienes revisen las mochilas de los menores, adelantó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Hemos definido que vamos a construir una estrategia mayor que nos ayude, primeramente, a realizar una gran jornada en las secundarias, principalmente con los padres de familia (…) se revisarán y definirán zonas de la ciudad en donde se pueda echar a andar un operativo en el que sean los padres de familia quienes ayuden a revisar las mochilas”, dijo.

Seguridad en planteles

Esta medida abarcará zonas específicas, en planteles considerados “de atención prioritaria”.

No toda la ciudad, solo en algunos lugares que consideramos sea necesario”, enfatizó Brugada.

Se reforzará, además, “el trabajo con los padres de familia o tutores” de los jóvenes de secundaria para fortalecer la comunicación y el acompañamiento de madres, padres y tutores en la vida escolar de los adolescentes.

Hay que trabajar con ellos, hay que platicar con ellos y garantizar que desde casa podamos influir para evitar que los jóvenes lleven armas a las escuelas”.

La estrategia incluirá la construcción de herramientas de paz en las secundarias.

Vamos a reforzar las acciones de seguridad en las secundarias de la ciudad para evitar que se repitan situaciones como la registrada recientemente. Lo más importante es garantizar que las escuelas sean espacios seguros para estudiantes, docentes y familias”, afirmó Clara Brugada en una conferencia de prensa.

Alumno armado

El miércoles, un alumno de primer grado, grupo “D”, fue detectado con un arma de fuego corta y cuatro cartuchos útiles dentro del plantel. Estudiantes y padres de familia difundieron la alerta por WhatsApp. Tras ello, autoridades escolares solicitaron apoyo de las autoridades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y aseguraron el arma de fuego y los cartuchos que estaban en posesión del menor.

Como medida preventiva, el inmueble fue desalojado para proteger a la comunidad educativa. De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron disparos ni personas lesionadas.

La jefa de Gobierno dijo que el tema se revisó este jueves durante la sesión del Gabinete de Seguridad y agregó que, como parte de la estrategia, se reforzará el programa Vida Plena, Corazón Contento, que opera en todas las secundarias públicas de la ciudad.

Adelantó que se incorporará un eje específico para prevenir el uso de armas y promover la cultura de la no violencia entre estudiantes.

Queremos evitar el uso de armas y reforzar la promoción de la no violencia en todas las secundarias de la Ciudad de México (…) tenemos un equipo muy grande de profesionales en salud mental que estarán promoviendo en las secundarias estas medidas”, señaló.

La estrategia aún se encuentra en revisión dentro de una comisión interinstitucional del gobierno local; se prevé que los detalles de su implementación serán dados a conocer en los próximos días.

