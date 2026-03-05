Se abre socavón en Circuito Estadio Azteca

Un camión repartidor de refrescos cayó en un socavón que se abrió la tarde de este jueves en Circuito Estadio Azteca, esquina San Benito, a un costado del Estadio Azteca, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán.

El área fue recientemente remodelada como parte de las acciones de mejora de infraestructura para recibir el Mundial 2026.

Al lugar acudió personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua para evaluar posibles afectaciones o filtraciones en el colector de 76 centímetros de diámetro que pasa por la zona donde se abrió la oquedad.

Los elementos están apoyados con equipo de videoinspección y una retroexcavadora.

Reparación del socavón en Circuito Estadio Azteca

La zona se mantiene acordonada y resguardada por policías capitalinos y trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral de Protección Civil, mientras avanzan los trabajos de valoración.

La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó del incidente y agradeció a la población por su comprensión ante los inconvenientes que pudieran ocasionar los trabajos de evaluación y reparación del socavón, además de pedir que se respeten las señalizaciones del lugar para evitar un nuevo incidente.

Su colaboración y apoyo son fundamentales para ejecutar las labores con mayor eficiencia”, precisó la Segiagua en un comunicado.

