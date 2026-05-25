El técnico de Pumas por si Efraín Juárez toma el sueño europeo

Efraín Juárez tendría las maletas hechas para dejar a Pumas tras el subcampeonato del Clausura 2026, por lo que la escuadra universitaria tendría la mira en un viejo conocido de la Liga MX que ya sonó para dirigir a la Selección Mexicana.

Pumas no logró coronarse en este semestre y cayó de último minuto en la Final jugada en el Estadio Olímpico Universitario contra Cruz Azul, siendo el día en el que alargaron sus 15 años sin conseguir un título en el futbol mexicano y –posiblemente- el último de Efraín Juárez al frente del conjunto Auriazul.

Con 46 partidos al frente de Pumas, Efraín Juárez suma un total de 18 ganados 11 empatados y 8 perdidos en Fase Regular, mientras que en Liguilla la historia cambia, ya que el estratega mexicano terminó con un récord de 1 victoria, 4 empates y 4 derrotas, siendo criticado por gran parte de la afición universitaria que depositó su confianza en él.

De cara a la siguiente temporada, Efraín Juárez tendría 2 ofertas de Europa, específicamente del Brujas y Standard Lieja de Bélgica, además de otras que provendrían de la MLS, sin embargo, su futuro se mantiene en el aire.

Efraín Juárez tras la ceremonia de premiación al recoger su medalla como subcampeón. Mexsport

Guillermo Almada sería el favorito para tomar a Pumas

Tras su paso en el futbol europeo con Valladolid en la Segunda División de España y en LaLiga con el Real Oviedo (que terminó perdiendo la categoría), Guillermo Almada estaría viviendo una tercera aventura en la Liga MX luego de haber dirigido a Santos y Pachuca.

A pesar de que no se concretó su llegada a la Selección Mexicana, Guillermo Almada fue uno de los grandes candidatos para tomar las riendas del Tri de cara al Mundial 2026, nombre que –en su momento- destacó junto al de Marcelo Bielsa.

Con Pachuca consiguió 4 títulos, uno a nivel nacional y 3 en el plano internacional, lo que le da las credenciales suficientes para (de concretarse) arribar a Pumas y encender nuevamente la ilusión de cortar 15 años sin títulos de Liga MX para los universitarios.

Estas fueron las coronas conseguidas de Guillermo Almada con los Tuzos:

- Apertura 2022 de Liga MX.

- Concachampions 2024.

- Derbi de las Américas, Copa Intercontinental 2024.

- Copa Challenger, Copa Intercontinental 2024.

Guillermo Almada dirigiendo al Pachuca, donde ganó 4 títulos. Mexsport

BFG