Rodolfo Pizarro regresaría a equipo donde fue campeón

Desde hace varios años, el nivel de Rodolfo Pizarro ha estado muy por debajo de lo que mostró en sus mejores momentos. El mediocampista tamaulipeco, que alguna vez fue considerado uno de los talentos más prometedores del futbol mexicano, ha tenido temporadas irregulares.

Con Juárez se esperaba que levantara su carrera tras su paso por Mazatlán. Llegó como refuerzo con la idea de ser una pieza importante en el mediocampo y aportar experiencia, pero no ha sido así.

Rodolfo Pizarro durante su etapa con Pachuca24/11/2016/MEXSPORT/Alihf Juarez Mexsport

Su contribución ha sido limitada, sin mostrar el dinamismo, la llegada al área ni la calidad técnica que lo caracterizaron en el pasado.

Pizarro podría volver a Pachuca

De acuerdo con el periodista César Luis Merlo, Pachuca y FC Juárez negocian el regreso de Rodolfo Pizarro a los Tuzos. La operación se cocinaría como un intercambio, en el que los hidalguenses enviarían a Pedro Pedraza y Juan Sigala hacia la frontera.

Las conversaciones apenas inician de cara al Apertura 2026. Pizarro, canterano de Pachuca, volvería al club donde debutó profesionalmente después de casi una década fuera. El retorno representaría una oportunidad de revancha para el jugador de 32 años en la institución que lo vio nacer.

La operación dependería de los detalles finales del intercambio, pero todo apunta a que Pizarro está muy cerca de tener una segunda etapa en la Bella Airosa.

Pizarro salió como ídolo de Pachuca

Rodolfo Pizarro llegó a las fuerzas básicas de Pachuca procedente del Tampico Madero. Debutó en la Liga MX en 2012 y, con el paso de los torneos, se fue ganando la titularidad gracias a su velocidad, desborde y capacidad goleadora desde el mediocampo.

Rodolfo Pizarro y Daniel Parra durante el partido pendiente del Clausura 2026 de Liga MX. Mexsport

En el Clausura 2016 brilló de manera especial y fue parte fundamental del campeonato conseguido por los Tuzos.

Tras el título, Pizarro fue transferido a Chivas en una operación millonaria. Su salida dejó un gran recuerdo en la afición de Pachuca, donde jugó alrededor de 155 partidos y demostró ser un mediocampista dinámico y ganador.

Ahora, casi diez años después, la posibilidad de su regreso ilusiona a los seguidores que guardan gratos recuerdos de su paso por el club.