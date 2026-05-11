Desciende el Real Oviedo; falla el proyecto de Grupo Pachuca en LaLiga

La aventura de Grupo Pachuca en LaLiga, la máxima división del futbol español, terminó tras solo una temporada luego de que el Real Oviedo descendió matemáticamente este 11 de mayo de 2026. A falta de tres jornadas para que concluya el campeonato, el conjunto asturiano ha consumado su regreso a la Liga Hypermotion.

La ilusión de haber regresado a la élite tras dos décadas fuera de la primera división española se acabó este lunes, aunque el final no llegó desde su propio campo de juego, sino desde el Estadio de Vallecas. Tras el empate sin goles del domingo ante el Getafe en el Carlos Tartiere, el Oviedo dependía de un tropiezo del Girona. Sin embargo, un gol del uruguayo Cristhian Stuani en el minuto 90 le arrebató la esperanza a los dirigidos por Guillermo Almada, sellando el 1-1 definitivo ante el Rayo Vallecano que sentenció matemáticamente al equipo propiedad de Grupo Pachuca.

Con el resultado, el Girona alcanzó los 39 puntos y, con ello ya puso 10 unidades de diferencia sobre el Real Oviedo cuando restan solo nueve puntos en juego. El Girona aún podría descender porque tiene solo dos puntos sobre el Alavés y tres respecto al Levante.

Para el Rea Oviedo los números del torneo son un reflejo de un equipo irregular, no solo en el campo de jueg sino en las decisiones directivas. Suman hasta ahora 29 puntos en 35 encuentros, solo tienen seis victorias, 11 empates y 18 derrotas.

Duras críticas a la directiva de Grupo Pachuca

La caída del Oviedo ha desatado una ola de cuestionamientos hacia la gestión encabezada por Jesús Martínez. Los aficionados y la prensa local señalan la falta de solidez en el proyecto tras el histórico ascenso conseguido hace un año.

La principal crítica recae en la inestabilidad del banquillo; la salida de Luis Carrión en diciembre pasado y la apuesta tardía por Guillermo Almada son vistas como decisiones que fracturaron la continuidad del equipo en el momento más crítico de la temporada.

A pesar del fracaso deportivo, la directiva ha decidido mantener el rumbo con Almada. Según fuentes internas, el estratega uruguayo seguirá al frente del proyecto en la Segunda División, respaldado por una cláusula de rescisión de 4 millones de dólares ante cualquier interés de clubes externos, especialmente del futbol mexicano.