'Turco' Mohamed fue fundamental para que Raúl Jiménez llegara al Atlético de Madrid

Raúl Jiménez debutó con América y, en su cuarta temporada con las Águilas, emigró al Atlético de Madrid, dando un golpe sobre la mesa y –con el paso de los años- Antonio Mohamed reveló que él fue fundamental para que el traspaso se concretara.

Tras 103 partidos vistiendo la playera de América y 55 participaciones de gol (38 goles y 17 asistencias) Raúl Jiménez dio el salto a Europa para convertirse en nuevo futbolista del Atlético de Madrid, sorprendiendo por llegar a un club contendiente al título en España y de los favoritos para –al menos- llegar a Cuartos de Final en cada una de las ediciones de Champions League.

Durante su último semestre con los de Coapa, Antonio Mohamed dirigía al América y contaba con Raúl Jiménez como centro delantero titular, por lo que en una cena con Diego Pablo El Cholo Simeone, El Turco le habló sobre el delantero mexicano, al que días más tarde terminarían contratando:

Le dije ‘mira al chico que tenemos de 9, es muy completo, no sé si todavía está’ y me dijo que lo estaba siguiendo, le pedí que lo viera contra Puebla porque era una semana espectacular… ganamos 4-1 con tres goles de Raúl. Al lunes se lo llevaron”.

Durante su estancia en la escuadra Colchonera, Raúl Jiménez logró compartir vestidor con Diego Godín e históricos del conjunto Rojiblanco como Antoine Griezmann, sin embargo, 1 gol y 2 asistencias en 28 partidos, sepultaron sus esperanzas de continuar la siguiente temporada con el Atlético de Madrid y se marchó al Benfica.

Su paso por el Atlético de Madrid no fue el todo negativo, ya que formó parte del plantel que consiguió la Supercopa de España 2014 en la que tuvo actividad tanto en la ida como en la vuelta (ingresando de cambio) y en donde impusieron condiciones frente al Real Madrid.

BFG