Rafael Márquez acertó con una de sus novedades para la eliminatoria contra Jamaica: convocar a Jesús Corona. La Selección Mexicana superó, por 1-0 (global 3-3) la serie de cuartos de final de la Liga de Naciones Concacaf gracias al gol del Tecatito, en el Estadio Monterrey.

Recibir la vuelta tras la penosa exhibición que Jamaica le dio a México en Kingston elevó el morbo por la continuidad del seleccionador, en sus primeros juegos oficiales. Pero el Tricolor supo responder a la exigencia del estratega y del estilo aguerrido que pretende con el equipo.

En sintonía con el copado Estadio Monterrey, la Selección Mexicana hizo valer la localía y la emoción por rendir en este recinto un primer juego oficial del Tricolor y de paso revivir las sensaciones de verano pasado, con la Copa del Mundo 2026. Incluso el inmueble, horas previas al partido, celebró la develación de una placa conmemorativa con representantes de la FIFA y de la Femexfut.

El ambiente estaba puesto. También los nervios de más de 51 mil aficionados que a su manera presionaron al combinado nacional por una digna actuación.

¿Cómo lo hicieron? Con el grito que la FIFA ha catalogado de homofóbico. Medida rebelde de los seguidores entre el hartazgo que acarreó la marca de Rafa Márquez como seleccionador: dos empates y tres derrotas.

En la cancha, los tricolores respondieron con orden y sacrificio a la urgencia de imponer condiciones en el marcador. Mientras que en la zona técnica, Rafa mantuvo ese estilo sobrio, de manos en los bolsillos sin perder elegancia, pero también recio en las indicaciones para mover sus líneas y ajustar en la posesión.

Fue abierto con sus auxiliares. Atento a cada señalamiento de Andrés Guardado. Ambos con pleno conocimiento de las pulsaciones que se viven en eliminatorias y sobre todo al borde de una eliminación.

Atinó Rafa Márquez con su propuesta. Descartó de la convocatoria a César Montes , de nueva cuenta a Armando León, Erik ‘el Chiquito’ Sánchez e Isaías Violante. Pero arrancó con Jesús Orozco y Rodrigo Huescas en la defensa, lo mismo que el Tecatito en el ataque.

El volante de los Rayados del Monterrey respondió a Rafa Márquez y al apoyo de su casa como mejor lo sabe hacer: como jugador desequilibrante y con gol. Al 35’, Tecatito Corona abrió el marcador, con un disparo cruzado que el meta Jahmali Waite no logró atajar, pese a que adivinó el lance a su costa derecho.

Se rindió la fanaticada hacia los pies del Tecatito, quien acumula 11 anotaciones con la camiseta de la Selección, pero éste con sabor especial por salvar la eliminatoria en la Nations League.

Hubo otro mérito al esfuerzo. México no perdió la confianza ni recibió tanto en contra gracias a Erik Lira. El capitán fue quirúrgico en una escapada de Jamaica con la portería abierta. Con los centrales y el portero superados, apareció el contención del Cruz Azul para frustrar el intento del rival.

El resto de las figuras desfiló con agrado para Rafa Márquez y la comunión que se generó en la tribuna. El Cielito Lindo y la ola no faltaron. Tampoco las exageradas ovaciones para las figuras del momento, Gilberto Mora de titular y para Armando la Hormiga González en su ingreso durante el segundo tiempo. Lo mismo que el enojo contra los rivales, por una dura entrada sobre Álvaro Fidalgo.

Con este soso resultado, la Selección Mexicana iguala el global 3-3, pero avanza al Final Four con virtud de los dos goles de visita que hizo en Jamaica, aunque sin librar abucheos al pitazo final, por la exhibición colectiva que no otorgó una goleada ni despejó las dudas que persisten después del Mundial.