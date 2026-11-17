México 1-0 Jamaica EN VIVO: Cuartos de Final, vuelta - Nations League 2026
México se juega el boleto al Final Four de Concacaf 2026-27 ante Jamaica en Monterrey, donde el Tri de Rafa Márquez está obligado a la victoria; síguelo EN VIVO
México se marcha con ventaja al descanso y aprovechando el gol de visitante
Nueva gran atajada por parte de Jahmali Waite que desvía el intento de Alvarado
A la primera mitad en la cancha del 'Gigante de Acero'
Que Renaldo Cephas no logra aprovechar tras rematar con la nuca y no con la cabeza
Que no logra ser concretada ante la falta de comunicación entre Huescas y Fidalgo
Tras el gol, México se mantiene con la iniciativa en el duelo
Tecatito Corona manda el esférico al fondo de las redes y con este resultado el Tri estaría en el Final Four
Fidalgo le reclama la posibilidad de cederle el esférico cuando estaba solo en los linderos del área
No se explica cómo no entró el intento de Mateo Chávez
México no logra abrir el marcador y la afición comienza a apretar al Tri
Dos recortes dentro del área que no logran besar la red en la Sultana del Norte
Y manda un centro que no logra ser rematado dentro del área chica
Pésima salida de Rangel en la que el capitán del Tri evita el tanto caribeño
Ambos laterales se encuentran en una diagonal retrasada que intentaba terminar en remate al arco
Y se mantiene en busca de un contragolpe que liquide al Tri
Es el grito de guerra que baja desde las tribunas del recinto mundialista
Los comandados por Rafa Márquez son los que proponen en el compromiso
Ceeeeerca México de marcar con un gran disparo desde fuera del área
Waite evita que el cabezazo de Alvarado termine dentro del arco
El cancerbero azteca somete el intento de peligro por parte de los 'Reggae Boyz'
El intento por parte de Gilberto Mora no logra llegar a destino
El número 5 de Jamaica se convierte en el primer apercibido del compromiso
Julián Quiñones se encontraba en fuera de lugar y el tanto de Huescas se invalidó
Jamaica explota su sector de la izquierda en busca de hacerle daño inmediatamente al Tri
Ganar o ganar, México no tiene opción esta noche en la Sultana del Norte
Arrancando por el de Jamaica; se guarda silencio en el 'Gigante de Acero'
Ambas selecciones ya se encuentran en la cancha
Los 22 protagonistas ya se encuentran en el terreno de juego realizando ejercicios pre-competitivos
Portero: Raúl 'Tala' Rangel
Defensas: Rodrigo Huescas, Israel Reyes, Chiquete Orozco y Mateo Chávez
Mediocampistas: Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora
Delanteros: Tecatito Corona, Roberto Alvarado y Julián Quiñones
Jahmali Waite, Kyle Ming, Joel Latibeaudiere, Richard King, Miguel Freckleton, Ronaldo Webster, Courtney Clarke, Karoy Anderson, Renaldo Cephas, Kaheim Dixon y Javon East
Ya cuentan con su boleto asegurado, el último sitio será para el Tri de Rafa Márquez o Jamaica
México recibe a Jamaica en Monterrey durante la vuelta de los Cuartos de Final de la Nations League de Concacaf 2026-27