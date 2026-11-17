La afición regiomontana tendrá materializado el recuerdo de la Copa del Mundo 2026. Autoridades de la FIFA en México y de la Federación Mexicana de Futbol celebraron con la develación de una placa conmemorativa en el Estadio Monterrey, una de las tres sedes mundialistas de nuestro país.

La placa fue colocada entre las puertas 1 y 10 del inmueble. Sobre el pasillo, la pieza metálica quedó visible, con la siguiente leyenda:

“FIFA World Cup 2026. Orgullosa anfitriona de la Copa del Mundo. Gracias a esta oportunidad única, el Mundial se disputará en la Sultana del Norte. Monterrey dará una exhibición de pasión, autenticidad, y dinamismo a los aficionados de todo el mundo. Somos Monterrey. Somos 2026”.

En la breve ceremonia estuvieron presentes autoridades que ejecutaron de cerca operaciones durante la Copa del Mundo en la entidad regia, lo mismo que directiva de los Rayados de Monterrey y el exjugador Héctor Moreno.

El presidente de administración del CF Monterrey, Pedro Esquivel, destacó que “la colocamos en este sitio para que la gente pueda apreciarla, es el recuerdo de seis partidos ligados a la Copa del Mundo (dos de repechaje), equipos como Japón, Suecia, Marruecos, Países Bajos participaron aquí, más de 200 mil asistentes con oportunidad de gritar en esta fiesta, ser parte del Mundial más grande de la historia y de recibir el partido mil en la historia de los mundiales quedó grabada”.

Por su parte, Jurgen Mainka, representante de FIFA en nuestro país, se refirió al impacto mundialista en México.

En los juegos, los FIFA Fan Fest registraron más de 2 millones de asistentes, esta ciudad fue protagonista de un momento que está grabado en memoria colectiva, el partido mil de todas las Copas del Mundo, Monterrey será recordado como sede de este encuentro histórico, nada sería posible sin el trabajo de los que hicieron posible el Mundial. Hay que agradecer al Monterrey y a la FMF. Agradecimientos para todos los voluntarios y regiomontanos que fueron los mejores anfitriones”.

Mientras que Mikel Arriola, presidente comisionado de la FMF, apuntó a los futuros escenarios gracias al éxito en la operación del Estadio Monterrey; el Mundial Femenil del 2031, uno de los objetivos de la FMF.

“Ya vimos el esfuerzo de FIFA por ampliar los torneos en el mundo. En 2031, seguro se suman más selecciones nacionales, por qué no ver un Mundial Femenil de 48. En esta ciudad, con fantástica afición, se nos da la oportunidad de aspirar a algo así, la ilusión de ser anfitriones. Hoy también hay que celebrar el hecho de que regrese a Monterrey la Selección Mexicana después de ocho años”.