Si alguien en la televisión deportiva tiene licencia para romper cualquier protocolo y caer bien es Jorge Campos. El histórico exportero y pieza clave de TV Azteca volvió a robarse los reflectores, pero esta vez no fue por sus comentarios llenos de enredos que, aunque muchas veces nadie entiende, siempre desatan carcajadas, sino por colarse al palco rival.

El Inmortal, quien goza de tal carisma que la misma FIFA lo presume como uno de sus grandes embajadores mundiales, sorprendió a al abandonar por unos instantes a su televisora para colarse en la señal de la competencia.

Algunos dirán que les subió el raiting, ya que en partidos de selección la propuesta de Azteca suele gustar más que la de Televisa.

¿Cómo apareció Campos en Televisa?

Ocurrió en la cancha del Estadio BBVA de Monterrey, durante la previa del partido entre la Selección Mexicana y Jamaica, correspondiente a la Vuelta de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Mientras las dos cadenas realizaban su cobertura, Campos decidió cruzar la línea y apareció a cuadro en la transmisión de TUDN.

Lejos de cualquier drama o rivalidad empresarial, llegó a saludar y cotorrear unos breves minutos con Andrés Vaca y David Faitelson, quienes llevaban la crónica del encuentro. Entre bromas y sonrisas, el exguardameta generó un momento épico.

Con esa espontaneidad que lo hace único, Jorge Campos volvió a demostrar que su ángel trasciende cualquier logotipo o camiseta de televisora.