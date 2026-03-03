¡El Team USA da miedo! Apalea a Giants para mandar un mensaje rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

La selección de Estados Unidos no tardó en dejar clara la profundidad y potencia de su roster de cara al Clásico Mundial de Beisbol. En apenas tres bateadores, el conjunto estadunidense tomó ventaja de 2-0 ante los Gigantes de San Francisco en su juego de exhibición.

Bobby Witt Jr. abrió con sencillo, Bryce Harper siguió con doble y el tres veces MVP de la Liga Americana, Aaron Judge, produjo dos carreras con imparable. Fue una muestra temprana de la dinámica ofensiva que pretende consolidar el equipo dirigido por Mark DeRosa.

La ofensiva no se detuvo. Estados Unidos firmó una contundente victoria por 15-1, acumulando 19 imparables en 10 entradas. Roman Anthony conectó jonrón de dos carreras, Alex Bregman añadió cuadrangular solitario y Gunnar Henderson impulsó dos con doble. Harper destacó la profundidad del lineup: del primero al noveno bate, el equipo mostró balance y agresividad.

Paul Skenes, ganador del Cy Young con los Pittsburgh Pirates, es una de las estrellas de Estados Unidos en el montículo. AFP

En el montículo, el ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Paul Skenes, ofreció una salida sólida: permitió una carrera y un hit en tres innings, con cuatro ponches. Tras admitir un doble del dominicano Willy Adames en el primer episodio, retiró a sus últimos nueve bateadores. “Es un juego de pretemporada, pero aún así es surrealista”, declaró Skenes.

El relevo mantuvo el control. El zurdo Matthew Boyd ponchó a cuatro en 2 2/3 entradas sin permitir carreras, mientras que David Bednar, Mason Miller, Griffin Jax y Gabe Speier completaron innings en blanco.

En cuanto a la rotación prevista para el torneo, el derecho Tarik Skubal, doble ganador reciente del Cy Young de la Liga Americana, abriría ante Gran Bretaña, mientras que Skenes está proyectado para enfrentar a México. Logan Webb iniciará contra Brasil. El caso de Nolan McLean, quien lidia con síntomas de vértigo, sigue bajo evaluación, aunque su condición ha mejorado.

Más allá del resultado, DeRosa subrayó la química del grupo. Los titulares permanecieron en el dugout conversando tras salir del juego, reforzando el ambiente competitivo. Incluso Bregman organizó una cena en la que el multicampeón olímpico Michael Phelps compartió un mensaje centrado en controlar lo controlable.

Estados Unidos busca su segundo título del Clásico Mundial, primero desde 2017, y en Arizona dejó una señal clara de sus aspiraciones.