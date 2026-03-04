¿Quién es Bernd Mayländer? Cumple 500 Grandes Premios manejando el Safety Car de la Fórmula 1

El Gran Premio de Australia que inaugura el Campeonato Mundial 2026 de Fórmula 1 marcará una celebración para Bernd Mayländer, ya que cumplirá 500 Grandes Premios como el piloto oficial del Safety Car.

El alemán de 54 años de edad llegó al Gran Circo un año antes que el español Fernando Alonso y antes de que ocho pilotos de la parrilla actual nacieran. Técnicamente ha liderado casi todos los Grandes Premios de este milenio, a pesar de que sólo haya sido en las vueltas de calentamiento.

Pero desde que tomó el rol de piloto oficial del Auto de Seguridad en el año 2000, Maylander ha hecho su aportación para seguir perfeccionando la seguridad de las pistas, de los coches y de la tecnología de la categoría, con los más altos estándares.

Para desempeñar esta tarea durante tantos años, se necesitan ciertas cualidades. No puedes pensar que, como piloto oficial del Safety Car de la F1, estás ganando una carrera, incluso si lideras todas las carreras en las que participas", comenta.

También es crucial seguir las instrucciones de Control de Carrera con precisión, mantener diálogo constante con ellos y saber exactamente qué información se espera y cómo transmitirla con precisión. Como piloto del Safety Car, se forma parte de la FIA, lo cual es, por supuesto, algo especial".

Por último, es fundamental sentir fascinación por el automovilismo y mantenerla a lo largo de los años. Hay que comprender la esencia de las carreras, ser consciente de la responsabilidad de liderar la parrilla de forma segura y luego devolvérsela a Control de Carrera de forma ordenada".

Bernd Mayländer en su debut, en el GP de Australia de 2000 Wolfgang Wilhelm/Mercedes-Benz

Bernd Mayländer: Así se convirtió en conductor del Safety Car de Fórmula 1

Nacido en Waiblingen, Bernd Mayländer fue piloto en diferentes categorías europeas durante los años 90, como el DTM en Alemania y el Campeonato de GT de la FIA. También participó en las "24 Horas de Le Mans", en 1999, donde subió al segundo escalón del podio en la clase GT.

En abril de ese año, durante el Gran Premio de San Marino, recibió una llamada del director de competencia Charlie Whiting para pedirle si podía conducir el Safety Car en la Fórmula 3000, entonces antesala a la Fórmula 1, ya que el encargado de ese rol, Oliver Gavin, estaba compitiendo en esa serie.

Con el visto bueno de Norbert Haug, entonces responsable del programa deportivo de Mercedes-Benz, proveedor de los autos de seguridad, Mayländer aceptó. Al año siguiente, le ofrecieron la misma función, ahora para la Fórmula 1 y sus categorías de soporte.

Desde entonces, ha sido parte de todo tipo de situaciones, como los Grandes Premios de Japón en 2008 y en Bélgica en 2021, caracterizados por tener periodos prolongados bajo neutralización por lluvia, e incluso en Monza, en 2024, cuando protagonizó un inusual despiste y golpe con una barrera de protección en una vuelta de reconocimiento.

Pero Mäylander indica que las experiencias infortunadas también son de aprendizaje.

Pienso principalmente en los graves accidentes de Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3. Con gusto habría prescindido de ellos. Pero incluso en situaciones así, tuve que actuar y hacer mi trabajo", insistió.

No quiero destacar ninguna escena en particular; prefiero olvidarlas, Pero hay muchos ejemplos de cómo trabajamos juntos para superar las situaciones difíciles".

Bernd Mayländer en Austin 2025, cuando Mercedes-Benz cumplió 500 carreras como proveedor del Safety Car Jiri Krenek/Mercedes-Benz

Mayländer no sólo ha visto la evolución de los autos de Fórmula 1, desde las eras con motores V10 y V8 hasta el nuevo paquete técnico que debutará este fin de semana en Melbourne, sino también en la seguridad de los mismos monoplazas, de las pistas y de los autos de seguridad que ha manejado.

Actualmente, el coche que conduce, un Mercedes-AMG GT Black Series, integra sistemas de monitoreo a bordo, comunicación por radio y en monitores. Y no puede esperar a lo que se presente en el futuro, ya que sigue firme en seguir por varios años más en esta función.