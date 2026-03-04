Cómo Ferrari ha sido el equipo más afectado en la F1 2026 por el conflicto en Irán

Ferrari ha sido el principal equipo afectado por el inicio del conflicto bélico en la zona de Irán y del Medio Oriente, con la escudería teniendo que cambiar sus planes para poder llegar a Melbourne, Australia, sede de la primera fecha del calendario de la Fórmula 1 este fin de semana.

La FIA canceló el toque de queda previo al Gran Premio de Australia para darle tiempo a las escuderías que sufrieron retrasos en su personal para estar listas, esto especialmente con aquellas provenientes de Italia como Ferrari y Racing Bulls.

Tanto Ferrari como el equipo B de Red Bull tuvieron que usar los charters que organizó de última hora la Fórmula 1 para poder evitar la zona de conflicto viajando desde el Reino Unido, lo cual significó un mayor tiempo de traslado. Ambos equipos tenían vuelos programados para su personal pasando por uno de los Emiratos Árabes.

Los equipos afectados han tenido que trabajar a marchas forzadas este miércoles cuando aún se podía notar equipo de montaje en la pista, lo cual no debería estar en tiempos normales. Las escuderías afectadas podrán continuar con el trabajo este jueves antes del arranque de las actividades del viernes con las prácticas.

¿Qué es el toque de queda en la F1?

Los equipos de la Fórmula 1 deben cumplir con horarios específicos de trabajo. Si bien las jornadas pueden ser extensas hay un límite de horas que se deben cumplir limitando el trabajo nocturno. En el pasado no había restricciones y algunos equipos podían quedarse hasta altas horas de la madrugada.

Ahora, hay solo un número limitado de posibilidad de romper el toque de queda, tres por temporada. Si se exceden los equipos deben pagar una multa. Estas ocasiones suceden cuando los equipos deben reparar un coche luego de un fuerte choque o ante severos problemas de rendimiento que requieran muchas horas de trabajo.