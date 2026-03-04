Eduardo ‘Chacho’ Coudet necesita resetear a River Plate y pide unidad. El nuevo técnico de los “Millonarios” espera arrancar de la mejor manera, luego de dejar al Alavés de España.

“Necesitamos resetear y arrancar de cero todos juntos. Hay que ganar campeonatos. Trataremos de arrancar este período de la mejor manera, de contagiarnos, no es una situación fácil, se ha ido el entrenador más ganador del club”, señaló ‘Chacho’ Coudet durante su presentación en el Monumental de Buenos Aires.

Eduardo ‘Chacho’ Coudet cree en una recuperación del River Plate Foto tomada de @RiverPlate

La tarea no será fácil para Coudet, reemplazará al ‘Muñeco’ Gallardo, técnico que le dio 14 títulos a River Plate, incluidas dos Copas Libertadores, en 2015 y 2018.

“Para que se genere la salida de un entrenador como Marcelo quiere decir que la cosa no se puso fácil, pero creo en una recuperación”, mencionó.

‘Chacho’ Coudet debutará la próxima semana Foto tomada de @RiverPlate

River Plate disputará la Copa Sudamericana, pero no la Copa Libertadores, ausencia que no tenía desde 2014. Para ‘Chacho’ Coudet, el plantel que tiene no tiene problemas.

“Estoy conforme con el plantel que hay”, dijo.

EQUIPOS EN LOS QUE HA DIRIGIDO ‘CHACHO’ COUDET:

Rosario Central, Racing, Atlético Mineiro, Internacional, Xolos de Tijuana, Alavés, Celta de Vigo, entre otros.

‘Chacho’ Coudet debutará la próxima semana, cuando River visite a Huracán por la décima jornada del torneo Apertura.

El Millonario marcha en la séptima casilla del Grupo B del Apertura argentino, a seis puntos del líder Independiente Rivadavia.