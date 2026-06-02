El TAS perdona a México del cierre parcial de gradas; mantiene multas

A unos días de la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) perdonó a la Federación Mexicana de Futbol del cierre de un 15 por ciento del cierre de las gradas para su próximo partido de nivel A de la FIFA, luego de una apelación que la FMF presentó contra el máximo organismo de futbol en relación con las sanciones impuestas por un cántico homofóbico por parte de aficionados mexicanos.

Pero…, el TAS no perdonó las multas que deberá pagar la FMF: 60 mil francos suizos (1,318,065 pesos mexicanos) y 80 mil francos suizos (1,757,420 pesos mexicanos).

Los gritos discriminatorios son de los partidos que disputó México en el verano de 2024 Reuters

“La Formación Arbitral del TAS resolvió que la FMF aún debe pagar multas de CHF 60.000 y CHF 80.000. No obstante, una de las apelaciones fue parcialmente estimada y se anuló la clausura parcial del 15% de las gradas para el próximo partido de nivel A de la FIFA”, indicó el comunicado del TAS.

En tres partidos que disputó la Selección Mexicana en el verano de 2024 (contra Bolivia, Uruguay y Brasil), el Sistema de Vigilancia Antidiscriminación de FIFA detectó el cántico discriminatorio hacia el portero. Por este incidente, se multó a la FMF con 60 mil francos suizos y el cierre parcial del 15 por ciento del estadio.

El TAS subrayó que la conducta de los aficionados con el grito discriminatorio persiste Mexsport

Para el partido contra Estados Unidos de octubre de 2024, la FMF fue multada por 80 mil francos suizos.

El TAS reconoció los esfuerzos de la FMF para tratar de erradicar los gritos discrminatorios. “Demostró que se han destinado recursos financieros y esfuerzos significativos para erradicar la conducta infractora”.

Sin embargo, el Tribunal afirmó que la conducta prohibida de los aficionados persiste y las medidas preventivas no poseen la entidad jurídica suficiente para exonerar a la FMF de la responsabilidad.