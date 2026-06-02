El drama de Congo: Les prohíben jugar en España y su Mundial pende de un hilo

La Selección de la República Democrática del Congo sufrió un nuevo revés cuando su partido de preparación del próximo 9 de junio ante su similar de Chile no fue autorizado en La Línea de la Concepción, una localidad del sur de España, esto por temor al ébola.

El alcalde de la demarcación, Juan Franco, formalizó la suspensión mediante un decreto oficial fundamentado en los reportes emitidos por los departamentos médicos locales. A pesar de que el combinado congoleño modificó la planeación de sus entrenamientos trasladando su base a Bélgica y prescindiendo de futbolistas que militan en la liga local para mitigar riesgos, el ayuntamiento español ratificó la negativa de abrir las puertas de su estadio municipal por temor a la enfermedad.

Las autoridades de La Línea de la Concepción señalaron que los documentos presentados por el equipo africano no garantizaban que hubiera un nulo riesgo de contagio, por lo cual prefirieron no correr riesgos.

Restricciones que podrían enfrentar el equipo de Congo en el Mundial 2026

La participación de la República Democrática del Congo en el certamen, donde comparte el Sector K con los representativos de Portugal, Colombia y Uzbekistán, se encuentra bajo un riguroso escrutinio organizativo. El equipo logró su pase tras imponerse en uno de los repechajes realizados en México.

Los tres países coanfitriones del Mundial 2026 (México, Estados Unidos y Canadá) han comenzado a estructurar un cerco de control epidemiológico para los viajeros procedentes de las regiones afectadas de África.

Por una parte, el gobierno de Canadá dictaminó la implementación de filtros fronterizos temporales que involucran la suspensión directa en la emisión de visados para los ciudadanos de la nación congoleña.

Paralelamente, los Estados Unidos anunciaron un reforzamiento en sus aduanas, decretando la prohibición de ingreso a cualquier ciudadano extranjero que registre estancia o tránsito en el Congo dentro de los 21 días previos a su llegada, una política que impactará de lleno en la logística de traslados y el flujo de personal de apoyo del equipo durante el torneo.