¿Se quedaron sin tarjetas en Uruguay? La innovación que cambiará el futbol

La Primera División de Uruguay innovó la forma en la que los árbitros sancionan las infracciones en su liga con una nueva tecnología que permite optimizar el proceso de registro durante los partidos. Este dispositivo se encargará de sustituir las tradicionales tarjetas.

Durante el encuentro entre Nacional y Rentistas, correspondiente a la Copa Uruguaya, el árbitro central portó un dispositivo llamado REFe Device, que cuenta con una doble pantalla y se ilumina del color que el árbitro selecciona. De esta manera, el referee solo debe indicar en el REFe Device el número del futbolista sancionado.

Además, ya no necesita entregar una cédula al término del encuentro, pues el dispositivo registra automáticamente la información en los servidores del COMET, un sistema informático de gestión y digitalización del futbol en el país sudamericano.

¿Las tarjetas digitales llegarán a otras ligas?

Aunque la propuesta busca facilitar el trabajo de los árbitros, todavía hay aspectos por mejorar, principalmente la visibilidad de la pantalla para los aficionados presentes en el estadio. Por ahora, el dispositivo continúa a prueba y posteriormente se evaluará su funcionamiento antes de pensar en una implementación en diferentes ligas del mundo.

Su aparición en el futbol uruguayo puso sobre la mesa la posibilidad de incorporar nuevas herramientas tecnológicas al arbitraje, como en su momento lo fueron el VAR, el ojo de Halcón o los microchips en los balones, que en un inicio fueron centro de polémicas se demostró que fueron implementaciones necesarias.

El debate en redes sociales

La implementación de las tarjetas digitales no pasó desapercibida en redes sociales, ya que despertó opiniones divididas entre los aficionados. Algunos destacaron la intención de modernizar el arbitraje y aprovechar la tecnología para el futbol, otros cuestionaron la necesidad de reemplazar los plásticos tradicionales, especialmente después de que surgieran dudas sobre la visibilidad de la pantalla tanto en las gradas del estadio, como en las transmisión televisiva.