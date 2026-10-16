Chivas ofrecerá doble cartelera ante Necaxa con un solo boleto en el Estadio Akron

Chivas modificó el calendario de su equipo femenil para ofrecer una doble cartelera ante Necaxa el martes 20 de octubre en el Estadio Akron. Los partidos de la Liga MX y la Liga Femenil BBVA se disputarán de manera consecutiva y los aficionados podrán ingresar a ambos encuentros con el mismo boleto.

El primer compromiso será el del equipo varonil, correspondiente a la jornada 13 del Apertura 2026, programado para las 18:07 horas. Posteriormente, a las 21:07 horas, las rojiblancas se enfrentarán a las Centellas en el duelo correspondiente a la jornada 11 del torneo femenil.

Chivas confirma el acceso a los dos partidos con el mismo boleto

La principal característica de esta jornada será que los aficionados no necesitarán adquirir entradas por separado para asistir a los dos compromisos. El Guadalajara confirmó la medida mediante un mensaje dirigido a sus seguidores.

Con el mismo boleto del partido Chivas vs. Necaxa de la Liga MX, podrás permanecer en el Estadio Akron para disfrutar también del encuentro entre Chivas Femenil y las Centellas.

La programación colocará primero al conjunto de la categoría varonil y después al equipo femenil, que retrasó su partido para coincidir con la actividad de sus compañeros. De esta manera, el público podrá permanecer en el inmueble durante las dos jornadas futbolísticas.

El encuentro de Liga Femenil corresponde a la fecha 11, mientras que el de Liga MX forma parte de la jornada 13.

Las Chivas presentaron su tercer uniforme de cara a la temporada 2026-2027 Cortesía Chivas y Nike

Chivas busca acercarse al liderato en ambas ligas

La doble cartelera también llegará en un momento relevante para los dos equipos rojiblancos, que se mantienen entre los primeros lugares de sus respectivas competiciones. En la Liga Femenil, Guadalajara ocupa el segundo puesto del Grupo B, a cuatro puntos del América, que encabeza la clasificación y suma una derrota en lo que va de la temporada.

En el torneo varonil, el panorama también mantiene al Rebaño cerca de la cima. Chivas se encuentra en la cuarta posición de la tabla general, a tres puntos del América, que ocupa el primer lugar del Apertura 2026.

Por ello, los dos enfrentamientos ante Necaxa representan una oportunidad para que los equipos tapatíos intenten reducir la distancia respecto a los líderes. Una victoria en cada categoría les permitiría sumar puntos importantes en la recta final de sus respectivos torneos.

La actividad del martes 20 de octubre comenzará a las 18:07 horas con el encuentro de Liga MX y continuará a las 21:07 con el partido femenil, ambos en el Estadio Akron y disponibles para los aficionados con el mismo boleto.