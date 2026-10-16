De crack a crack. Neymar considera a Lamine el mejor del mundo

Fue una de las más importantes estrellas del Barcelona hace algunos años. Sin embargo, aunque no les tocó coincidir en el vestidor del cuadro blaugrana, Neymar reconoce el momento que vive el delantero español, Lamine Yamal.

Neymar, quien actualmente milita con el Santos de Brasil, compartió en una historia de Instagram un comparativo que la cuenta @score90 publicó sobre ambos jugadores donde contempla goles, asistencias y partidos jugados.

Neymar y Lamine Yamal, frente a frente ESPECIAL

“El mejor del mundo”, agregó Neymar a su posteo, taggeando al también delantero de la Selección Española, Lamine Yamal.

Neymar jugó durante cuatro temporadas con el Barcelona, desde el 2013 y hasta el 2017, que partió al París Saint Germain. Fue parte del momento histórico donde compartió vestidor con el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez.

Juntos lograron alzar la Champions League, La Liga de España, la Copa del Rey, el Mundial de Clubes y la Súper Copa de España.

Actualmente, Lamine Yamal, de sólo 19 años, acaba de ser Campeón del Mundo en el pasado Mundial de la FIFA 2026 y es considerado uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro.