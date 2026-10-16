Nuevos combates para Lucha Kingdom 2026

La función de Lucha Kingdom 2026 va tomando forma, luego de que se anunciaron nuevos combates para la función del próximo lunes 16 de noviembre en la Arena México, cuya luchar estelar la encabezarán Místico contra El Desperado.

Lucha Kingdom es el evento en conjunto entre el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y New Japan Pro-Wrestling (NJPW).

En la pasada emisión del CMLL Informa, se anunciaron varios combates, como el que sostendrán la monarca Syuri y Kira por el Campeonato Femenino IWGP.

Syuri conquistó el Campeonato Femenino IWGP en la función Wrestle Kingdom 20, tras vencer a Saya Kamitani. Desde aquella ocasión, ha defendido en cuatro ocasiones el título, ante Athena, Megan Bayne, Rina Yamashita y Natsupoi.

Para Syuri será su regreso a México, desde 2015.

En otra batalla que llama la atención por la técnica que han empleado arriba del ring tanto en México como en Japón, será el combate entre Hechicero y Zack Sabre Jr.

Hechicero y Zack Sabre Jr se volverán a enfrentar, tras sus batallas que han causado gran sensación tanto en México como en Japón Foto: CMLL

Por su parte, Douki y Sho se enfrentarán a Xelhua y Guerrero Maya Jr.

“¿Están mirando mexicanos? Douki, el Dios de la Lucha Libre de Peso Jr y yo, El Mesías, vamos a México para demostrarle a todo el mundo lo increíbles que somos. Así son las cosas, no importa quiénes sean los oponentes”, dijo Sho.

“El Dios, Douki y El Mesías, So, en Lucha Kingdom, vamos a conquistar la Arena México”, sentenció Douki.

También se confirmó el combate que sostendrán YOH, Master Wato y Okumura, contra Brillante Jr, Capitán Suicida y Rey Pegasus.

Asimismo, se disputará un combate de tres duplas, Los Hermanos Chávez, Unbound Co y United Empire., por el Campeonato de Parejas de NJPW Strong.