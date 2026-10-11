¡Polémica en el Pumas vs Cruz Azul! Gol del Chino Huerta no debió contar por falta (VIDEO)

En menos de 20 minutos, Pumas le está dando un baile completo a Cruz Azul y ya van ganando por dos goles, sin embargo, la polémica ya llegó a CU: el tanto del ‘Chino’ Huerta no debió contar por una falta previa.

En su regreso a Ciudad Universitaria, César está teniendo un gran partido y ya volvió a celebrar un gol con los Auriazules.

Sin embargo, ya hubo polémica por el tanto del Chino. En la jugada previa, Juninho fue quien recuperó el balón ante Erik Lira, pero lo hizo con falta.

De acuerdo con el exárbitro, el ‘Cantante’ Guerrero, el gol de Huerta debió de anularse por la falta sobre el capitán celeste, algo que ni el central ni el VAR hicieron.

“Para el VAR no existe falta sobre Lira de Cruz Azul por parte del jugador de Pumas. Es una jugada de interpretación si había empujón y zancadilla del jugador felino”, escribió en su cuenta de X.

A pesar de la alegría por parte de la afición, y sobre todo del Chino Huerta, ya vemos que el arbitraje, una vez más, está influyendo en este partido en CU.