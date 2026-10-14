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César Ramos volverá a pitar en Liga MX tras 6 jornadas de ausencia

La Comisión de Árbitros hizo oficiales las designaciones para la Jornada 12 del Apertura 2026

Por: Fernando Villalobos

César Arturo Ramos Palazuelos impartirá justicia en el Pumas vs América.
César Arturo Ramos estará en el Pumas vs América.Mexsport

El torneo Apertura 2026 está por entrar a la recta final y este miércoles la Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada 12 que arranca este viernes en Aguascalientes.

César Ramos vuelve a la Liga MX

Entre las ‘sorpresas’ de las designaciones arbitrales se encuentra el nombre de César Arturo Ramos Palazuelos, quien a pesar de ser el silbante de mayor renombre en el futbol mexicano, llevaba ya seis jornadas al hilo si pitar en Liga MX.

La ausencia de César Ramos a raíz de dos principales razones; la primera es debido a que el silbante mexicano estuvo todo el mes de septiembre fuera del país para ser colegiado en la J1 League (Japón), y la segunda es una polémica extra cancha.

César Ramos, árbitro tres veces mundialista, prestó sus servicios para un ‘importante’ partido de talacha que se le fue de las manos y terminó en bronca. Ante esto, la FMF pidió a sus silbantes afiliados abstenerse de dirigir ese tipo de encuentros en el futbol amateur y todo apunta a que la Comisión de Árbitros lo metió a la ‘congeladora’ una semana.

Para esta Jornada 12 Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el partido entre Rayados y Pachuca.

César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro mexicano pitando en la Liga MX
César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro mexicano pitando en la Liga MXMEXSPORT

Designaciones arbitrales Jornada 12 de la Liga MX:

Necaxa vs Atlas

  • Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
  • Árbitro Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez
  • Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
  • Cuarto Árbitro: Katia Itzel García Mendoza
  • Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
  • Árbitro VAR Asistente: Jessica Fernanda Morales Morales

Atlante vs Pumas

  • Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre
  • Árbitro Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría
  • Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
  • Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios
  • Árbitro VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
  • Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Tijuana vs Puebla

  • Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
  • Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez
  • Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García
  • Cuarto Árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez
  • Árbitro VAR: Abraham De Jesús Quirarte
  • Árbitro VAR Asistente: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Santos Laguna vs Querétaro

  • Árbitro Central: Mario Terrazas Chávez
  • Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
  • Árbitro Asistente 2: José Adolfo Robles Rodríguez
  • Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
  • Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce
  • Árbitro VAR Asistente: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Chivas vs Tigres

  • Árbitro Central: Fernando Hernández Gómez
  • Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
  • Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro
  • Cuarto Árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
  • Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
  • Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz

Rayados vs Pachuca

  • Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos
  • Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
  • Árbitro Asistente 2: Edwin de Jesús Sosa Montoya
  • Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
  • Árbitro VAR: Óscar Macias Romo
  • Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval

León vs América

  • Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas
  • Árbitro Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
  • Árbitro Asistente 2: Mauricio Nieto Torres
  • Cuarto Árbitro: Jesús Rafael López Valle
  • Árbitro VAR: Luis Enrique Santander Aguirre
  • Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Toluca vs Atlético de San Luis

  • Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava
  • Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala
  • Árbitro Asistente 2: Erik Durón Martínez
  • Cuarto Árbitro: Adonai Escobedo González
  • Árbitro VAR: Abraham De Jesús Quirarte
  • Árbitro VAR Asistente: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Cruz Azul vs FC Juárez

  • Árbitro Central: Salvador Pérez Villalobos
  • Árbitro Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
  • Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez
  • Cuarto Árbitro: Óscar Mejía García
  • Árbitro VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
  • Árbitro VAR Asistente: Jesús Lorenzo Soto Dávila

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