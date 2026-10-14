César Ramos volverá a pitar en Liga MX tras 6 jornadas de ausencia
La Comisión de Árbitros hizo oficiales las designaciones para la Jornada 12 del Apertura 2026
El torneo Apertura 2026 está por entrar a la recta final y este miércoles la Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada 12 que arranca este viernes en Aguascalientes.
César Ramos vuelve a la Liga MX
Entre las ‘sorpresas’ de las designaciones arbitrales se encuentra el nombre de César Arturo Ramos Palazuelos, quien a pesar de ser el silbante de mayor renombre en el futbol mexicano, llevaba ya seis jornadas al hilo si pitar en Liga MX.
La ausencia de César Ramos a raíz de dos principales razones; la primera es debido a que el silbante mexicano estuvo todo el mes de septiembre fuera del país para ser colegiado en la J1 League (Japón), y la segunda es una polémica extra cancha.
César Ramos, árbitro tres veces mundialista, prestó sus servicios para un ‘importante’ partido de talacha que se le fue de las manos y terminó en bronca. Ante esto, la FMF pidió a sus silbantes afiliados abstenerse de dirigir ese tipo de encuentros en el futbol amateur y todo apunta a que la Comisión de Árbitros lo metió a la ‘congeladora’ una semana.
Para esta Jornada 12 Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el partido entre Rayados y Pachuca.
Designaciones arbitrales Jornada 12 de la Liga MX:
Necaxa vs Atlas
- Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández
- Árbitro Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez
- Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez
- Cuarto Árbitro: Katia Itzel García Mendoza
- Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo
- Árbitro VAR Asistente: Jessica Fernanda Morales Morales
Atlante vs Pumas
- Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre
- Árbitro Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría
- Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón
- Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios
- Árbitro VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia
Tijuana vs Puebla
- Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón
- Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez
- Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García
- Cuarto Árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez
- Árbitro VAR: Abraham De Jesús Quirarte
- Árbitro VAR Asistente: Jaime Adrián Villasana Carrasco
Santos Laguna vs Querétaro
- Árbitro Central: Mario Terrazas Chávez
- Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina
- Árbitro Asistente 2: José Adolfo Robles Rodríguez
- Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández
- Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce
- Árbitro VAR Asistente: Jorge Antonio Sánchez Espinoza
Chivas vs Tigres
- Árbitro Central: Fernando Hernández Gómez
- Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos
- Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro
- Cuarto Árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta
- Árbitro VAR: Óscar Macías Romo
- Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz
Rayados vs Pachuca
- Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos
- Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz
- Árbitro Asistente 2: Edwin de Jesús Sosa Montoya
- Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez
- Árbitro VAR: Óscar Macias Romo
- Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval
León vs América
- Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas
- Árbitro Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola
- Árbitro Asistente 2: Mauricio Nieto Torres
- Cuarto Árbitro: Jesús Rafael López Valle
- Árbitro VAR: Luis Enrique Santander Aguirre
- Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez
Toluca vs Atlético de San Luis
- Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava
- Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala
- Árbitro Asistente 2: Erik Durón Martínez
- Cuarto Árbitro: Adonai Escobedo González
- Árbitro VAR: Abraham De Jesús Quirarte
- Árbitro VAR Asistente: Leonardo Javier Castillo Rodríguez
Cruz Azul vs FC Juárez
- Árbitro Central: Salvador Pérez Villalobos
- Árbitro Asistente 1: Sandra Elizabeth Ramírez Alemán
- Árbitro Asistente 2: Daniel Gabriel Martínez Méndez
- Cuarto Árbitro: Óscar Mejía García
- Árbitro VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina
- Árbitro VAR Asistente: Jesús Lorenzo Soto Dávila