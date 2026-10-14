César Ramos volverá a pitar en Liga MX tras 6 jornadas de ausencia

El torneo Apertura 2026 está por entrar a la recta final y este miércoles la Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones para la Jornada 12 que arranca este viernes en Aguascalientes.

César Ramos vuelve a la Liga MX

Entre las ‘sorpresas’ de las designaciones arbitrales se encuentra el nombre de César Arturo Ramos Palazuelos, quien a pesar de ser el silbante de mayor renombre en el futbol mexicano, llevaba ya seis jornadas al hilo si pitar en Liga MX.

La ausencia de César Ramos a raíz de dos principales razones; la primera es debido a que el silbante mexicano estuvo todo el mes de septiembre fuera del país para ser colegiado en la J1 League (Japón), y la segunda es una polémica extra cancha.

César Ramos, árbitro tres veces mundialista, prestó sus servicios para un ‘importante’ partido de talacha que se le fue de las manos y terminó en bronca. Ante esto, la FMF pidió a sus silbantes afiliados abstenerse de dirigir ese tipo de encuentros en el futbol amateur y todo apunta a que la Comisión de Árbitros lo metió a la ‘congeladora’ una semana.

Para esta Jornada 12 Ramos Palazuelos será el encargado de impartir justicia en el partido entre Rayados y Pachuca.

César Arturo Ramos Palazuelos, árbitro mexicano pitando en la Liga MX MEXSPORT

Designaciones arbitrales Jornada 12 de la Liga MX:

Necaxa vs Atlas

Árbitro Central: Víctor Alfonso Cáceres Hernández

Árbitro Asistente 1: Enedina Caudillo Gómez

Árbitro Asistente 2: Jaime Daniel González Ramírez

Cuarto Árbitro: Katia Itzel García Mendoza

Árbitro VAR: Erick Yair Miranda Galindo

Árbitro VAR Asistente: Jessica Fernanda Morales Morales

Atlante vs Pumas

Árbitro Central: Luis Enrique Santander Aguirre

Árbitro Asistente 1: José Ibrahim Martínez Chavarría

Árbitro Asistente 2: Edgar Magdaleno Castrejón

Cuarto Árbitro: Guillermo Pacheco Larios

Árbitro VAR: Jorge Abraham Camacho Peregrina

Árbitro VAR Asistente: Michel Caballero Galicia

Tijuana vs Puebla

Árbitro Central: Daniel Quintero Huitrón

Árbitro Asistente 1: Alberto Morín Méndez

Árbitro Asistente 2: Jair de Jesús Sosa García

Cuarto Árbitro: Luis Alfredo García Rodríguez

Árbitro VAR: Abraham De Jesús Quirarte

Árbitro VAR Asistente: Jaime Adrián Villasana Carrasco

Santos Laguna vs Querétaro

Árbitro Central: Mario Terrazas Chávez

Árbitro Asistente 1: Karen Janett Díaz Medina

Árbitro Asistente 2: José Adolfo Robles Rodríguez

Cuarto Árbitro: Maximiliano Quintero Hernández

Árbitro VAR: Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro VAR Asistente: Jorge Antonio Sánchez Espinoza

Chivas vs Tigres

Árbitro Central: Fernando Hernández Gómez

Árbitro Asistente 1: Michel Ricardo Espinoza Ávalos

Árbitro Asistente 2: Óscar Yahir Barriga Castro

Cuarto Árbitro: Joaquín Alberto Vizcarra Armenta

Árbitro VAR: Óscar Macías Romo

Árbitro VAR Asistente: Jesús Aarón Gómez Ruíz

Rayados vs Pachuca

Árbitro Central: César Arturo Ramos Palazuelos

Árbitro Asistente 1: Enrique Isaac Bustos Díaz

Árbitro Asistente 2: Edwin de Jesús Sosa Montoya

Cuarto Árbitro: Iván Antonio López Sánchez

Árbitro VAR: Óscar Macias Romo

Árbitro VAR Asistente: Enrique Martínez Sandoval

León vs América

Árbitro Central: Ismael Rosario López Peñuelas

Árbitro Asistente 1: Marco Antonio Bisguerra Mendiola

Árbitro Asistente 2: Mauricio Nieto Torres

Cuarto Árbitro: Jesús Rafael López Valle

Árbitro VAR: Luis Enrique Santander Aguirre

Árbitro VAR Asistente: Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Toluca vs Atlético de San Luis

Árbitro Central: Marco Antonio Ortíz Nava

Árbitro Asistente 1: Christian Kiabek Espinosa Zavala

Árbitro Asistente 2: Erik Durón Martínez

Cuarto Árbitro: Adonai Escobedo González

Árbitro VAR: Abraham De Jesús Quirarte

Árbitro VAR Asistente: Leonardo Javier Castillo Rodríguez

Cruz Azul vs FC Juárez