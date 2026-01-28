La tarjeta de novato del pelotero mexicano Marcelo Mayer se vende en casi un millón de pesos

El negocio de las finanzas deportivas suele medirse en contratos, salarios y cláusulas, pero existe otro termómetro igual de elocuente. Las tarjetas coleccionables. Pequeños rectángulos de cartón que hoy funcionan como activos culturales y financieros, capaces de contar una historia paralela a la que ocurre en el campo.

Hace unos días, una tarjeta del pelotero mexicano Marcelo Mayer cruzó una frontera simbólica. Su Topps MLB Debut Patch se vendió en 54, 000 dólares y se colocó dentro del top 10 de las más valiosas desde que este formato fue introducido en 2023. Convertido a pesos, el monto roza el millón, una cifra que habla tanto del jugador como del momento que atraviesa el mercado de memorabilia.

La operación se dio mientras Mayer afina su preparación para encarar la temporada con los Red Sox, posiblemente en una nueva posición defensiva.

El mundo de las tarjetas dejó hace tiempo la lógica simple de la infancia. Ya no se trata de sobres con chicle ni de álbumes incompletos. Hoy es un ecosistema sofisticado de subastas, autentificación, tirajes únicos y plataformas especializadas. Fanatics Collect, Topps Chrome Update, Premier Auction. Lenguaje financiero aplicado a la nostalgia.

La tarjeta fue vendida en casi un millón de pesos. Especial

El parche que convierte un debut en activo

El MLB Debut Patch apareció por primera vez en 2023 y su concepto es directo. En su primer juego en Grandes Ligas, cada novato porta un parche especial en la manga del uniforme. Ese mismo parche se retira tras el partido, se autentica y se incrusta en una tarjeta única, firmada por el jugador y distribuida por Topps. No hay versiones paralelas ni segundas oportunidades. Una sola pieza.

Ese detalle explica por qué estas tarjetas se han convertido en uno de los productos más buscados del mercado. Representan un instante irrepetible. El punto exacto donde un prospecto se convierte en ligamayorista.

Hasta ahora, la referencia máxima sigue siendo Paul Skenes, cuya tarjeta superó la barrera del millón. Detrás de él aparecen nombres que ya forman parte del presente inmediato de la liga como Nick Kurtz, Jackson Holliday o Wyatt Langford. En ese grupo ya figura Mayer.

Su venta de 54,000 lo ubica por encima de otros jugadores consolidados y confirma que el mercado no sólo compra rendimiento pasado, también proyección. Mayer fue la cuarta selección global del draft de 2021 y su valor como prospecto se ha mantenido estable pese a una lesión en la muñeca derecha que cortó su temporada.

Mientras su tarjeta cambiaba de manos en una subasta de alto perfil, los Red Sox siguen resolviendo un rompecabezas distinto. Cómo acomodar su cuadro interior tras la salida de Alex Bregman rumbo a Chicago.

Mayer entra en esa ecuación como una pieza flexible. En los 35 juegos que inició antes de la cirugía, 28 fueron en la tercera base y siete en la segunda. En la antesala cometió apenas un error en 68 oportunidades, mostrando alcance y brazo. En la intermedia, en una muestra menor, jugó 29 oportunidades sin error.

Top 10 histórico de tarjetas MLB Debut Patch

Cifra en dólares

1. Paul Skenes 1,110,000

2. Nick Kurtz 516,000

3. Jackson Holliday 196,000

4. Wyatt Langford 183,000

5. Shota Imanaga 82,961.22

6. Masyn Winn 75,000

7. Junior Caminero 66,000

8. Marcelo Mayer 54,000

9. Colton Cowser 49,410

10. Heston Kjerstad 47,580