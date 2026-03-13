¿Se tardó Pumas? Le da las gracias a José Caicedo

Después de que este jueves el Portland Timbers anunciara el fichaje de José Caicedo, los Pumas le dieron las gracias al futbolista hasta este viernes, a través de redes sociales.

“Gracias Caicedo por tu trabajo en Pumas. Te deseamos mucho éxito en tu próximo equipo”, fue el mensaje que acompañó la imagen de gratitud.

El mensaje de Pumas a José Caicedo Captura de pantalla

El día de ayer, Portland anunció la incorporación del mediocampista colombiano, adquiriendo la licencia Discovery Priority por 50 mil dólares, firmando al futbolista con un contrato hasta la temporada 2029-2030, con opción de renovación por un año más.

En el comunicado que Pumas difundió este viernes, se confirmó la transferencia del originario de Palmira, Colombia, al cuadro de la MLS.

El cuadro universitario destacó la llegada de José Caicedo a la institución en 2020, cuando se integró a Pumas Tabasco de la Liga de Expansión MX.

“Tras debutar con el primer equipo auriazul en mayo de 2022, contribuyó al campeonato del plantel sub-20 de los Pumas en el Apertura 2022 al haber jugado completos los seis partidos de la liguilla por el título”, indicó.

Con el primer equipo de Pumas, José Caicedo disputó 114 partidos (97 de Liga y liguilla, 7 en Campeones de Concacaf y 10 en Leagues Cup) y marcó tres goles.

Los Pumas reciben este sábado a Cruz Azul, duelo que comenzará a las 9:10 de la noche. Previamente, Álvaro Angulo le dejó un recadito a La Máquina, señalando que CU nunca ha sido su casa.