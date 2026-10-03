¿Se tambalea proyecto Olímpico? Eduardo Arce expone debilidad de la Selección Mexicana Sub-23 

Después de la goleada que sufrió la Selección Mexicana Sub-23, de 4-0 en la visita al Pachuca, el técnico Eduardo Arce expuso uno de los males del futbolista mexicano que busca atacar en la preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"El tema del futbol mexicano, y lo vivimos ya en el último Mundial de Chile, es el control de los momentos. Con un resultado viniendo de atrás, hay que mantener lo que hicimos en el primer tiempo con estabilidad.

"El mexicano tiene que dar este salto de calidad en el control del momento, o sea, en el control emocional que una situación no te afecte tanto", reflexionó Eduardo Arce.

El Tri Sub-23 será el encargado de representar a México en los próximos Juegos Olímpicos. En verano pasado se hizo de la medalla de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, lo que deja ver que el DT Eduardo Arce tiene avanzado el armado del equipo.

"Hay bastante tiempo como para corregirlo", aseveró en rueda de prensa.

En la preparación a Los Ángeles 2028, el seleccionador pretende más escenarios desafiantes, pero en el extranjero.

"Estamos buscando salir de México, pero quiero esto, quiero que nos enfrentemos a situaciones adversas, se los dije".

Pese a identificar la debilidad de los juveniles, Eduardo Arce resaltó las virtudes de la generación que maneja.

"Tiene muy buen trato de la pelota, pero después en situaciones adversas -lo del clima-, pero no tenemos que poner absolutamente ninguna excusa sobre situaciones arbitrales. Me sirve muchísimo para subir este control emocional. Experiencia y situaciones que vamos a tener que controlar seguramente en el proceso".

Al momento, el Tri Sub23 ha sufrido un par de bajas, la del portero Pablo Lara y la de Heriberto Jurado.

El siguiente juego de preparación de la Selección Olímpica será este 5 de octubre contra el Atlante, en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).