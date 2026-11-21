Milagro en Londres. Luego de más de tres meses de inactividad, Edson Álvarez vuelve a ser tomado en cuenta por West Ham y arrancó como titular partido vs Preston, duelo correspondiente a la Jornada 16 de la Championship.

Tras el parón por Fecha FIFA y en el tercer partido de Scott Parker como DT de West Ham, el estratega inglés sorprendió a propios y extraños tomando en cuenta a ‘El Machín’, pues no solo le dio sus primeros minutos en liga en lo que va de la temporada, sino que confió en él para mandarlo como titular.

Edson Álvarez no disputaba un partido oficial con West Ham desde el pasado 8 de agosto cuando fue titular en la victoria 3-1 sobre el Portsmouth en la primera ronda de la Carabao Cup. Esos fueron los 75’ minutos de su temporada.

Inactividad en West Ham lo pagó caro en el Tri

Nuno Espírito Santo, ex entrenador de los Hammers, lo tenía completamente borrado y el mexicano ni siquiera entraba a la convocatoria de los partidos. Dicha inactividad le costó el puesto y la capitanía en la Selección Mexicana y no fue requerido en las más recientes dos convocatorias.

Pese a esta sorpresiva titularidad, todo apunta a que el próximo mercado de transferencias invernal el mexicano buscará acomodo en otro club, tal como lo intentó desde el verano pero no logró concretar su salida.