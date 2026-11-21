El delantero del Bayern Munich, Harry Kane, compartió un mensaje tras la fuerte lesión que sufrió en el tobillo izquierdo y que lo dejará inactivo por varios meses.

Mediante su cuenta de instagram, el ganador del Balón de Oro en 2026, mostró una actitud positiva tras haber sido operado con éxito la noche del viernes tras sufrir una rotura del ligamento del tobillo izquierdo durante el partido de la décima jornada de la Bundesliga ante el Köln.

¡Los altibajos de la vida! Obviamente estoy muy decepcionado por sufrir esta lesión, pero como siempre, es una oportunidad para mostrar resiliencia y mejorar de cara a 2027. ¡Volveré fresco y listo para la recta decisiva de la temporada!”, compartió el también capitán de la Selección inglesa.

De acuerdo con el reporte médico oficial del club bávaro, el delantero inglés estará de baja durante los próximos cuatro meses. El diagnóstico fue confirmado por el departamento médico del conjunto alemán tras el empate 1-1 disputado el viernes 20 de noviembre en casa, encuentro en el que Kane únicamente sumó 20 minutos antes de lesionarse.

“Los tiempos difíciles no duran, las personas fuertes sí. Gracias por todos los mensajes”, agregó.

Kane ha marcado 4 goles y jugado 735 minutos en 10 partidos disputados con el Bayern de Múnich, mientras que en la Liga de Campeones de la UEFA suma 4 goles y 2 asistencias en 360 minutos en 4 partidos.