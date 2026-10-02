Filtran los emblemas de Brisbane 2032 y obligan a adelantar su presentación

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Brisbane 2032 adelantó la presentación de sus emblemas oficiales después de que una imagen fuera filtrada a través de su canal de YouTube. El anuncio estaba previsto para el próximo lunes, pero la difusión del material obligó a confirmar antes de tiempo los diseños que identificarán a ambas competencias.

Durante los últimos días, el comité había mostrado de manera progresiva algunos elementos que forman parte de los emblemas, entre ellos unas plumas y una esfera. La estrategia funcionaba como una cuenta regresiva hacia la presentación oficial.

La filtración modificó esos planes. La imagen comenzó a circular en Reddit después de aparecer en el canal de YouTube de Brisbane 2032 y posteriormente fue eliminada. El comité organizador confirmó a The Guardian que los emblemas difundidos correspondían a los diseños oficiales, aunque no proporcionó mayores detalles sobre la publicación anticipada.

Los emblemas están inspirados en la naturaleza de la región

Los logotipos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos están inspirados en la cacatúa galerita, un ave endémica de Oceanía. De acuerdo con la publicación oficial, esta referencia busca representar los paisajes naturales de la región que albergará las competencias en 2032.

El concepto también incorpora distintos elementos de Queensland y de los espacios que rodean a Brisbane. La descripción oficial señala que los diseños están inspirados en el arrecife, las playas y el interior de la región, además de buscar reunir los lugares, la gente y el espíritu que acompañarán al evento.

Tim Mander, ministro de Queensland, fue entrevistado en un programa matutino de Australia después de que se conocieran los emblemas. El funcionario expresó su satisfacción por el resultado y destacó el trabajo realizado para llegar a los diseños que finalmente fueron presentados.

La revelación marca además otro paso dentro de la preparación de Brisbane para recibir la máxima justa deportiva del planeta. Australia organizará por tercera ocasión los Juegos Olímpicos, después de las ediciones celebradas en Melbourne 1956 y Sídney 2000.

¿Cuándo serán los Juegos Olímpicos de Brisbane 2032?

Los Juegos Olímpicos de Brisbane se llevarán a cabo del 23 de julio al 8 de agosto de 2032. Posteriormente, los Juegos Paralímpicos se celebrarán entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre del mismo año.

Antes de que Brisbane reciba a los atletas, el calendario olímpico tendrá como siguiente parada Los Ángeles 2028, sede de los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

La presentación de los emblemas de Brisbane 2032 quedó así adelantada respecto al calendario previsto, después de que la filtración en YouTube revelara los diseños que el comité organizador planeaba mostrar oficialmente el próximo lunes.