¿Chucky Lozano, baja del Tri para enfrentar a Estados Unidos? La última información

Muy rápido Rafa Márquez encara su tercer partido como entrenador de México y será una edición más del Clásico de la Concacaf (Estados Unidos), sin embargo, todo indica que tendrá la baja de un jugador: Hirving Lozano.

El ‘Chucky’ regresó al Tricolor tras poco más de 10 meses y tuvo 62 minutos ante Colombia. Aunque tuvo una buena participación, ahora parece que se perderá el partido ante la Selección de las Barras y las Estrellas.

Lozano había realizado el entrenamiento del Tri con el resto de los jugadores, sin embargo, no pudo completar la última práctica debido a que presentó unas molestias musculares.

El Chucky Lozano en su regreso con México MEXSPORT

Debido a esto, todo indica que Rafa Márquez descartó que tenga participación está noche ante Estados Unidos. Aún hay dudas si podrá completar la Fecha FIFA y poder regresar en el último partido ante Chile.

¿Quién podrá sustituir al Chucky Lozano ante Estados Unidos?

La baja del Chucky Lozano le trae problemas a Rafa Márquez, a unas cuantas horas de enfrentar a Estados Unidos, ya que seguramente Hirving iba de titular.

Ante ello, tendrá que hacer algunas modificaciones al once inicial. La primera y la más razonable sería colocar a Orbelín Pineda en lugar de Lozano. Aunque como el ‘Maguito’ tuvo minutos ante Colombia, el cansancio acumulado y desgaste sería algo que Márquez tendrá que tener en cuenta.

La otra opción sería poner de titular a Hugo Camberos. El jugador de Chivas entra perfectamente en el esquema que Rafa como extremo y podría funcionar bien, aunque el problema es que apenas tuvo su debut con Selección el partido anterior y esa inexperiencia ante USA podría afectar al equipo.

Santiago Sandoval sería otra opción para sustituir al Chucky Lozano. Aunque también Rafa Márquez podría cambiar de formación, meter a otro mediocampista y solamente jugar con Alvarado y la ‘Hormiga’ de delanteros.

Aunque no influyó directamente en los juegos, la baja de Lozano le causa el primer gran problema a Rafa Márquez, ya que le cambió todo el panorama, a un par de horas de medirse a Estados Unidos