Rafael Nadal “regresó a la cancha”, pero lo hizo de pantalón largo y en la industria de futbol, como integrante de la Junta Directiva del Real Madrid, así fue presentado este sábado durante las Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios Representantes.

El evento se celebró en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Su nombramiento fue ratificado por los socios, tras haber sido propuesto por el club y anunciado previamente el 4 de noviembre.

El Real Madrid es una marca global con lo cual para cada persona que representa al Real Madrid, la responsabilidad es infinita. La asumo con total humildad y con la máxima ilusión de poder con el tiempo aprender y aportar lo que pueda para seguir haciendo de este club lo que es es el mejor club deportivo del mundo”, mencionó el ex tenista profesional.

Desde el arranque de la jornada, Nadal, quien es socio de honor de la entidad desde 2011, siguió la sesión en la mesa presidencial sentado a la derecha del Presidente Florentino Pérez tras recibir una ovación de los asistentes.

“Voy a seguir estando aquí y espero por muchos años y voy a trabajar para que las cosas sigan siendo como son, que es un club de éxito y que lo siga siendo durante los años que vengan. Muchísimas gracias a todos y ¡Hala Madrid!”, dijo.

En su intervención ante la asamblea, Nadal dirigió sus primeras palabras a Florentino Pérez para agradecerle la confianza y recordó la ilusión que le dio ser nombrado socio de honor.

Por su parte, Florentino Pérez resaltó la dimensión deportiva y humana de Nadal y expresó su convencimiento de que su incorporación ayudará a seguir construyendo el Real Madrid para las futuras generaciones.

Como tenista profesional, Rafael Nadal conquistó 92 títulos individuales ATP, incluidos 22 trofeos de Grand Slam, con un récord histórico de 14 coronas en Roland Garros, además de 4 US Open, 2 Wimbledon y 2 Abiertos de Australia.

Completó el Golden Slam en carrera y sumó dos medallas de oro olímpicas individuales en Beijing 2008 y dobles en Río 2016 y cinco títulos de Copa Davis con España (2004, 2008, 2009, 2011 y 2019), tras haber anunciado oficialmente su retiro de las canchas de tenis el 10 de octubre de 2024.