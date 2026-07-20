FIFA elige la atajada del Tala Rangel entre las mejores del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya quedó atrás, pero algunas jugadas seguirán viviendo mucho tiempo después del silbatazo final. La FIFA confirmó que una de ellas pertenece a México. La espectacular doble atajada de Raúl "Tala" Rangel frente a Corea del Sur fue incluida entre las mejores intervenciones del torneo, un reconocimiento para una acción que cambió el destino del Tricolor en la fase de grupos.

No fue una atajada cualquiera. Ocurrió en el minuto 86 del encuentro disputado en el Estadio Guadalajara, cuando México defendía una ventaja mínima de 1-0. Corea del Sur encontró espacios por la banda izquierda y lanzó un centro al corazón del área. Guesung Cho remató de primera intención, pero Rangel reaccionó con un reflejo extraordinario. El balón quedó vivo y parecía que Hyunjun Yang tendría el empate servido; sin embargo, el guardameta mexicano, todavía tendido sobre el césped, volvió a estirarse para bloquear el segundo disparo y preservar el cero.

Durante unos segundos, el estadio quedó en silencio por la tensión. Después llegó el estallido. Los más de 45 mil aficionados que llenaron el inmueble celebraron aquella doble intervención como si hubiera sido un gol. En ese instante comenzó a construirse una de las imágenes más recordadas del recorrido de México en la Copa del Mundo.

¿Cuál fue el valor de la atajada del Tala?

La victoria permitió al equipo dirigido por Javier Aguirre asegurar el liderato del Grupo A antes de disputar su último compromiso de la primera fase. Más importante aún, mantuvo intacto un registro que terminó distinguiendo al Tricolor durante el torneo: cerró la fase de grupos invicto y sin recibir un solo gol. La jugada que cambió el camino de México

Aunque Luis Romo había adelantado a México al inicio del segundo tiempo tras un error del arquero surcoreano Seunggyu Kim, el partido estaba lejos de resolverse. Corea del Sur adelantó líneas en los minutos finales y encontró la oportunidad más clara de la noche con la jugada que terminó inmortalizando a Rangel.

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La doble intervención evitó el empate y conservó tres puntos que terminaron siendo decisivos para que el Tricolor avanzara como líder de grupo, una posición que modificó el camino de la selección mexicana en la fase de eliminación directa.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo esa misma noche y ahora recibieron el respaldo oficial de la FIFA, que la colocó entre las mejores atajadas del campeonato. Entre los mejores porteros del Mundial

¿Qué otras atajadas destaca la FIFA?

En la recopilación publicada por la FIFA también aparecen intervenciones del caboverdiano Vozinha, del argentino Emiliano Martínez y del neerlandés Bart Verbruggen, cuyos reflejos también marcaron momentos decisivos durante el torneo.

La inclusión de Tala Rangel en esa selección representa uno de los reconocimientos individuales más importantes para un futbolista mexicano en la Copa del Mundo y confirma el impacto que tuvo su actuación bajo los tres postes.

Más allá del premio, la atajada ya ocupa un lugar especial en la memoria de la afición mexicana. Fue el instante en que todo un estadio contuvo la respiración y, segundos después, celebró como si hubiera llegado el gol de la victoria. En un Mundial donde México recuperó protagonismo y firmó una fase de grupos impecable, aquella reacción de Raúl Rangel terminó convirtiéndose en una de las postales más emblemáticas del torneo.