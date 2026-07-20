Ni la Final lo superó: el Estadio Ciudad de México tuvo la mayor asistencia promedio de todo el Mundial

La final entre España y Argentina acaparó los reflectores del Mundial 2026, pero el estadio que terminó imponiéndose en las tribunas fue otro.

El Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, cerró el torneo como el inmueble con el mayor promedio de asistencia de toda la Copa del Mundo, un reconocimiento que confirma el peso de la afición mexicana en el escenario más importante del futbol.

De acuerdo con las cifras oficiales de asistencia del torneo, el recinto capitalino reunió 404 mil 120 aficionados en cinco encuentros, para un promedio de 80 mil 824 espectadores por partido, el más alto entre los 16 inmuebles que albergaron encuentros en México, Estados Unidos y Canadá.

La marca incluso superó al MetLife Stadium de East Rutherford, sede de la final entre España y Argentina. Aunque el inmueble de Nueva Jersey registró la mayor asistencia acumulada del torneo con 645 mil 186 espectadores, esa cifra se repartió en ocho partidos, dejando un promedio de 80 mil 648 aficionados, ligeramente por debajo del registrado en la capital mexicana.

Más llamativo aún es que el Estadio Ciudad de México fue uno de sólo dos escenarios del Mundial que alcanzaron el 100 por ciento de su capacidad disponible en todos los partidos disputados. El otro fue el BC Place de Vancouver. Ningún otro estadio logró vender la totalidad de sus localidades durante el torneo.

¿Cuántos encuentros recibió el Estadio Ciudad de México?

El antiguo Estadio Azteca recibió cinco encuentros. Cuatro tuvieron como protagonista a la Selección Mexicana, cuya condición de anfitriona convirtió cada presentación en uno de los eventos más demandados del campeonato. El quinto partido correspondió al duelo de fase de grupos entre Colombia y Uzbekistán, que también registró entradas agotadas.

El Estadio Ciudad de México fue uno de dos inmuebles con llenos en todos sus partidos Eduardo Jiménez Fernández

El dato adquiere mayor relevancia considerando que el inmueble fue sometido a una profunda remodelación para convertirse en el primer estadio de la historia en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes. La respuesta del público confirmó que el recinto mantiene intacto su atractivo casi seis décadas después de haber inaugurado su historia mundialista. ¿Por qué el Estadio Ciudad de México superó incluso a la sede de la final?

La respuesta está en la capacidad y en la demanda. Mientras el Estadio de Nueva York recibió más aficionados en términos absolutos gracias a que organizó ocho encuentros, el estadio capitalino llenó cada uno de sus cinco partidos hasta la última butaca disponible.

El promedio de 80 mil 824 asistentes fue el más alto del torneo y lo convirtió en el único estadio con más de 80 mil espectadores por partido que además logró un lleno perfecto del 100 por ciento.

Promedio de asistencia

Mundial 2026

1. Estadio Ciudad de México

80,824 (5 partidos)

100% de capacidad

2. Estadio New Jersey/New York

80,648 (8 partidos)

99.9%

3. Estadio Dallas

70,205 (9 partidos)

4. Estadio Los Ángeles

70,207 (8 partidos)

Únicos estadios con lleno absoluto:

• Estadio Ciudad de México

• BC Place Vancouver