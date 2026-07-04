FIFA lanza nuevo guiño a México y a 'Tala' Rangel

El poderío defensivo de México durante este inicio del Mundial 2026 ha sido clave para que el Tri de Javier Aguirre se instale en los Octavos de Final ante Inglaterra, aspecto por el que FIFA lanzó un nuevo guiño hacia el combinado nacional y poniendo los reflectores en Raúl Tala Rangel.

México se encuentra a pocas horas de volver a saltar a la cancha del Estadio Ciudad de México y encarar uno de los partidos más representativos en toda su historia, duelo que quedará marcado por disputarse el domingo 5 de julio frente a una escuadra de los Tres Leones que cuenta con más de 15,000 kilómetros de recorrido y 24 horas de vuelo en su paso por la justa.

Previo a que el Tri dispute su duelo, y con 360 minutos en cancha en esta justa, México se mantiene como uno de los dos combinados que aún no recibe gol en el torneo -junto a España- y luciendo por ser el único que mantiene su arco imbatido con triunfo en cada uno de sus duelos (Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador).

Ante ello, FIFA se mantiene reconociendo la labor de México, utilizando la figura de Raúl Tala Rangel como máximo estandarte nacional y haciéndolo protagonista junto a Unai Simón de españa:

México y España son los únicos países que no han concedido gol en lo que va del Mundial 2026”, presumió el órgano rector en sus redes sociales oficiales.

¿Contra quiénes juegan México y España en Octavos?

México se medirá a Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026, mientras que España chocará ante Cristiano Ronaldo y Portugal en busca de su sitio a la siguiente ronda y proclamarse como uno de los 8 mejores combinados del mundo.

Estos son todos los detalles de los partidos de México y España para la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026:

México Vs Inglaterra / domingo 5 de julio - 18:00 horas.

España Vs Portugal / lunes 6 de julio - 13:00 horas.

* Los horarios mostrados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Mundial 2026 se disputará entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio. Mexsport

BFG