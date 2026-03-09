Así va la tabla de goleo de Liga MX tras la Jornada 10 del Clausura 2026

Concluyó la Jornada 10 del Clausura 2026 en la Liga MX y Joao Pedro se proclama como líder en la tabla de goleo con 9 tantos, misma en la que lo siguen de cerca Paulinho y Armando Hormiga González; pese a ser último de la tabla de posiciones, Santos cuenta con 2 jugadores dentro de los mejores romperredes.

Luego de 88 partidos del Clausura 2026, en donde se han anotado un total de 240 goles, Joao Pedro busca consagrarse como campeón de goleo en una nueva edición de los torneos de Liga MX, sin embargo, Paulinho y Armando Hormiga González lo siguen de cerca.

Un par de partidos del Clausura 2026 no se han disputado conforme lo programado, Querétaro Vs FC Juárez tras la caída de El Mencho y el Chivas Vs León, mismo que se postergó 2 semanas debido al Juego de Leyendas entre Barcelona y Real Madrid que se disputó en la cancha del Estadio Akron.

Con ello en consideración, así marcha la tabla de goleo en el Clausura 2026 de la Liga MX, donde el italo-brasileño se mantiene en la cima con un total de 9 tantos; además, Joao Pedro cuenta con el mejor promedio en cuanto a goles/minutos jugados.

1. Joao Pedro (Atlético San Luis) / 9.

2. Paulinho (Toluca) / 6.

3. Armando Hormiga González (Chivas) / 6.

4. José Paradela (Cruz Azul) / 5.

5. Arturo González (Atlas) / 5.

6. Diber Cambindo (León) / 5.

7. Agustín Palavecino (Cruz Azul) / 4.

8. Salomón Rondón (Pachuca) / 4.

9. Juninho (Pumas) / 4.

10. Lucas Di Yorio (Santos) / 4.

11. Ezequiel Bullaude (Santos) / 4.

La Jornada 11 del Clausura 2026 se disputará entre el viernes 13 y domingo 15 de marzo, donde Atlético San Luis se medirá a Pachuca, Chivas frente a Santos y Toluca hará lo propio ante Atlas, por lo que el delantero del Rebaño luce con mayor oportunidad para acortar la diferencia respecto a quien lidera.

BFG