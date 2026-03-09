¨¿Por qué la MLS ha expulsado de por vida a dos jugadores? Esto sabemos

La Major League Soccer (MLS) acaba de aplicar una de las sanciones más históricas en la historia del futbol cuando este lunes anunció la suspensión de por vida de los jugadores ghaneses Derrick Jones y Yaw Yeboah.

La sanción llega tras confirmarse su participación en una red de apuestas deportivas que incluía pronósticos sobre sus propios partidos durante las temporadas 2024 y 2025, según informó la propia liga en un comunicado.

La investigación, realizada por la firma externa Patterson Belknap Webb & Tyler LLP, reveló que ambos futbolistas no solo apostaron de manera extensa en el fútbol profesional, sino que utilizaron información confidencial para obtener ventajas ilícitas. Según la liga, aunque no hay evidencia de que los resultados finales de los encuentros fueran alterados, el comportamiento de los jugadores vulneró los códigos éticos más estrictos del circuito.

El "negocio" de las tarjetas amarillas

Uno de los puntos más alarmantes detectados por los socios de integridad de la liga fue la manipulación de eventos específicos durante los juegos. De acuerdo con el informe de AFP, se comprobó que el 19 de octubre de 2024, ambos jugadores apostaron a que Derrick Jones recibiría una tarjeta amarilla en el partido contra los New York Red Bulls, amonestación que efectivamente ocurrió.

La MLS también señaló que es altamente probable que los implicados compartieran detalles internos con terceros sobre su intención de ser amonestados. Ante esto, el comisionado Don Garber fue tajante: "La liga reforzará los esfuerzos educativos y defenderá la eliminación de las apuestas con tarjeta amarilla en todos los estados para proteger la integridad de nuestra competición".

Un historial manchado por el juego

Yaw Yeboah, de 28 años y ex seleccionado de Ghana, tuvo un paso destacado por el Columbus Crew, donde fue campeón en 2023. Antes de ser rescindido por el LAFC en enero pasado, Yeboah pasó por clubes como el Manchester City y el Lille. Por su parte, Derrick Jones, de 29 años, era un veterano de la liga que militó en escuadras como Philadelphia Union, Houston Dynamo y, finalmente, el Columbus Crew en 2024.

Este escándalo se suma a una creciente lista de incidentes en el deporte norteamericano tras la legalización de las apuestas en gran parte de EE. UU. Recientemente, figuras de la NBA como el entrenador Chauncey Billups y el jugador Terry Rozier se vieron implicados en casos similares, mientras que en la MLB, dos peloteros fueron imputados en noviembre pasado por amaño de partidos.