Nicolás Larcamón no se fía del Monterrey tras el Clásico Regio: "Es un rival sumamente exigente"

A pesar del descalabro que sufrieron los Rayados de Monterrey en el Clásico Regio, en Cruz Azul no se confían que pueda significar un bajón anímico.

Nicolás Larcamón dejó claro que seguirán siendo un rival de alto nivel cuando se enfrenten mañana en los octavos de final de la Concachampions.

Larcamón aseguró que su equipo encara la serie con ambición, pero también con mesura, consciente de que el camino hacia el título aún es largo.

“El equipo asume la responsabilidad y la ambición de jugar la serie a tope, entendiendo que más allá de lo que pasó en el Clásico Regio es un rival sumamente exigente. Nos sentimos en condiciones de lograr esa clasificación, pero estamos enfocados en ir construyendo el camino y no hablar de coronación antes de recorrerlo”, expresó Larcamón.

Además, el técnico argentino reconoció que el cambio reciente en el banquillo de los Rayados podría ser un factor importante.

“Somos conscientes de que cambiaron de entrenador. Nicolás Sánchez conoce muy bien al grupo, es un ídolo del club. No tengo duda de que, más allá del resultado del fin de semana en el Volcán, es un equipo que será muy difícil. Tiene argumentos y el deseo de salir de la situación que atraviesan, y eso lo vuelve un rival muy exigente”, comentó.

Los constantes viajes y disputar los partidos como local en el estadio Cuauhtémoc no son una excusa. Esto tras ser cuestionado si pone en riesgo el estado físico de sus futbolistas.

“Para otro grupo podría ser, pero para este no. Este grupo se despoja de toda excusa. La respuesta que tienen los muchachos a diario tiene que ver con la fuerza del vestuario. Los jugadores están 100 por ciento comprometidos con los objetivos y me siento orgulloso de estar al frente de un grupo como éste”, afirmó.

Por su parte, Gabriel el Toro Fernández quien atraviesa un gran momento goleador, destacó la competencia interna que vive en el ataque cementero, especialmente con la llegada de Nicolás Ibáñez.

“Estoy muy contento de poder tener a Nicolás Ibáñez como compañero. Es una excelente persona y a la hora de competir es un jugador que me exige un montón. Está en un nivel muy alto y estoy agradecido por eso, porque es lo mejor para mí”, señaló.

Cruz Azul se prepara así para una serie que promete intensidad, frente a unos Rayados que buscarán dejar atrás el golpe anímico del Clásico Regio y mantenerse con vida en el torneo continental.