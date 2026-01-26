¿Sydney Sweeney será arrestada? enfrentaría cargos por vandalizar el letrero de Hollywood

Sydney Sweeney protagonizó un episodio que podría traerle consecuencias legales luego de que, hace unos días, ingresara a una zona restringida de Los Ángeles, escalara el icónico letrero de HOLLYWOOD y lo decorara con una tira de brasieres.

De acuerdo con TMZ, el medio obtuvo un video en el que se observa a la protagonista de Christy ascendiendo hasta una de las letras del cartel —aparentemente la “H”— mientras es grabada por un equipo de producción.

Las imágenes muestran a la actriz realizando la intervención durante la noche, lo que ha despertado cuestionamientos sobre un posible allanamiento y vandalismo.

Sydney Sweeney tenía permiso para grabar el letrero de Hollywood, pero no para escalarlo ni intervenirlo. TMZ

Un truco de marketing detrás del incidente

Sobre el motivo de la intervención, diversas fuentes señalan que se trató de un video promocional para el lanzamiento de la nueva línea de lencería de la actriz.

Según informó TMZ, el proyecto cuenta con el respaldo de Jeff Bezos como inversionista, lo que explicaría el alcance y la producción detrás de la acción.

Esta relación profesional también sería la razón por la que Sydney Sweeney fue invitada el verano pasado a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, reforzando el vínculo entre la actriz y el empresario.

Jeff Bezos es inversionista del nuevo proyecto de lencería de Sydney Sweeney. Grosby

El inconveniente surge ahora. De acuerdo con la información disponible, Sydney Sweeney sí contaba con un permiso de FilmLA para grabar imágenes del letrero de Hollywood, pero dicha autorización no contemplaba intervenirlo físicamente ni escalarlo.

Al igual que ocurre con cualquier permiso de este tipo, la aprobación estaba sujeta a condiciones específicas, mismas que no incluían el contacto directo con el emblemático cartel.

TMZ tuvo acceso a un correo electrónico emitido por la Cámara de Comercio de Hollywood, organismo propietario del letrero. En el mensaje se precisa que la productora fue advertida de que no estaba autorizada a grabar el cartel ni a utilizar imágenes del mismo sin la aprobación expresa de la Cámara.

Bajo ese contexto, el hecho de que Sydney Sweeney haya ascendido la colina, escalado el letrero y lo haya intervenido con brasieres podría derivar en implicaciones legales, que incluirían posibles señalamientos por allanamiento ilegal y/o vandalismo, de acuerdo con la normativa que protege el emblemático monumento.

¿Podría ser arrestada? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Hasta el momento, no existe ninguna orden de arresto ni confirmación oficial de que Sydney Sweeney enfrente un proceso penal.

De acuerdo con los reportes disponibles, el caso se limitaría a una revisión administrativa por un permiso incompleto de FilmLA, lo que normalmente deriva en multas, citaciones o acuerdos, y no en una detención inmediata. Un arresto solo sería posible en escenarios más graves, como daño comprobado al letrero o desacato a una orden formal, situaciones que no han sido confirmadas.