Calendario Mundial 2026: Partidos y horarios de la segunda ronda

La segunda fase de la ronda de grupos será un momento crítico para algunas selecciones, especialmente para aquellas que han dado sorpresas como República Democrática del Congo, Cabo Verde o Australia en sus objetivos por avanzar a la ronda de duelos de eliminación directa de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El grupo A, donde se encuentra México, será el primero en entrar en acción este jueves con el partido del ewquipo dirigido por Javier Aguirre celebrándose en la noche ante Corea del Sur.

Partidos de la segunda ronda de la fase de grupos del Mundial 2026

Grupo A

Jueves, 18 de junio 2026

10:00 - Chequia vs. Sudáfrica - Estadio Atlanta

19:00 - México vs. República de Corea - Estadio Guadalajara

Grupo B

Jueves, 18 de junio 2026

13:00 - Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Estadio Los Ángeles

16:00 - Canadá vs. Catar – Estadio BC Place Vancouver Grupo C

Grupo C

Viernes, 19 de junio 2026

16:00 - Escocia vs. Marruecos – Estadio Boston

19:00 - Brasil vs. Haití – Estadio Filadelfia

Grupo D

Viernes, 19 de junio 2026

13:00 - Estados Unidos vs. Australia – Estadio Seattle

22:00 - Turquía vs. Paraguay – Estadio Bahía de San Francisco

Grupo E

Sábado, 20 de junio 2026

14:00 - Alemania vs. Costa de Marfil – Estadio Toronto

20:00 - Ecuador vs. Curazao – Estadio Kansas City

Grupo F

Sábado, 20 de junio 2026

11:00 - Países Bajos vs. Suecia – Estadio Houston

22:00 - Túnez vs. Japón – Estadio Monterrey

Grupo G

Domingo, 21 de junio 2026

13:00 - Bélgica vs. RI de Irán – Estadio Los Ángeles

19:00 - Nueva Zelanda vs. Egipto – Estadio BC Place Vancouver

Grupo H

Domingo, 21 de junio 2026

10:00 - España vs. Arabia Saudí – Estadio Atlanta

16:00 - Uruguay vs. Cabo Verde – Estadio Miami

Grupo I

Lunes, 22 de junio 2026

15:00 - Francia vs. Irak – Estadio Filadelfia

18:00 - Noruega vs. Senegal – Estadio Nueva York Nueva Jersey

Grupo J

Lunes, 22 de junio 2026

11:00 - Argentina vs. Austria – Estadio Dallas

21:00 - Jordania vs. Argelia – Estadio Bahía de San Francisco

Grupo K

Martes, 23 de junio 2026

11:00 - Portugal vs. Uzbekistán – Estadio Houston

20:00 - Colombia vs. RD de Congo – Estadio Guadalajara

Grupo L

Martes, 23 de junio 2026