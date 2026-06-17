Calendario Mundial 2026: Partidos y horarios de la segunda ronda
Revisá la agenda completa de la segunda jornada de fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA.
La segunda fase de la ronda de grupos será un momento crítico para algunas selecciones, especialmente para aquellas que han dado sorpresas como República Democrática del Congo, Cabo Verde o Australia en sus objetivos por avanzar a la ronda de duelos de eliminación directa de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
El grupo A, donde se encuentra México, será el primero en entrar en acción este jueves con el partido del ewquipo dirigido por Javier Aguirre celebrándose en la noche ante Corea del Sur.
Partidos de la segunda ronda de la fase de grupos del Mundial 2026
Grupo A
Jueves, 18 de junio 2026
- 10:00 - Chequia vs. Sudáfrica - Estadio Atlanta
- 19:00 - México vs. República de Corea - Estadio Guadalajara
Grupo B
Jueves, 18 de junio 2026
- 13:00 - Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Estadio Los Ángeles
- 16:00 - Canadá vs. Catar – Estadio BC Place Vancouver Grupo C
Grupo C
Viernes, 19 de junio 2026
- 16:00 - Escocia vs. Marruecos – Estadio Boston
- 19:00 - Brasil vs. Haití – Estadio Filadelfia
Grupo D
Viernes, 19 de junio 2026
Grupo E
Sábado, 20 de junio 2026
- 14:00 - Alemania vs. Costa de Marfil – Estadio Toronto
- 20:00 - Ecuador vs. Curazao – Estadio Kansas City
Grupo F
Sábado, 20 de junio 2026
- 11:00 - Países Bajos vs. Suecia – Estadio Houston
- 22:00 - Túnez vs. Japón – Estadio Monterrey
Grupo G
Domingo, 21 de junio 2026
- 13:00 - Bélgica vs. RI de Irán – Estadio Los Ángeles
- 19:00 - Nueva Zelanda vs. Egipto – Estadio BC Place Vancouver
Grupo H
Domingo, 21 de junio 2026
- 10:00 - España vs. Arabia Saudí – Estadio Atlanta
- 16:00 - Uruguay vs. Cabo Verde – Estadio Miami
Grupo I
Lunes, 22 de junio 2026
- 15:00 - Francia vs. Irak – Estadio Filadelfia
- 18:00 - Noruega vs. Senegal – Estadio Nueva York Nueva Jersey
Grupo J
Lunes, 22 de junio 2026
- 11:00 - Argentina vs. Austria – Estadio Dallas
- 21:00 - Jordania vs. Argelia – Estadio Bahía de San Francisco
Grupo K
Martes, 23 de junio 2026
- 11:00 - Portugal vs. Uzbekistán – Estadio Houston
- 20:00 - Colombia vs. RD de Congo – Estadio Guadalajara
Grupo L
Martes, 23 de junio 2026
- 14:00 - Inglaterra vs. Ghana – Estadio Boston
- 17:00 - Panamá vs. Croacia – Estadio Toronto