"La suerte no estuvo de nuestro lado": Norris y McLaren lamentan el GP de Madrid

McLaren cometió un error garrafal que les costó la victoria en el Gran Premio de España, especialmente al británico Lando Norris quien vio como desde el box arruinaban sus opciones de vencer en una prueba donde cumplió su primera tarea: arrancar en la pole y mantenerla.

El británico, quien había firmado una brillante pole position y dominado cómodamente las primeras 14 vueltas, vio desvanecerse su ventaja debido a la aparición de un Virtual Safety Car provocado por Lance Stroll. Norris pasó por la línea de pits apenas cinco segundos antes de la neutralización, lo que permitió a sus perseguidores aprovechar la ventana y relegarlo tras su detención.

A pesar de presionar a Max Verstappen hasta el final en una pista casi imposible para rebasar, el piloto de McLaren finalizó en la tercera posición tras la victoria de Andrea Kimi Antonelli. Al bajar del monoplaza, el caminar de Norris reflejaba el sentimiento de decepción.

"No había nada que pudiera hacer. Felicidades a Kimi. La suerte no estuvo de nuestro lado. Di una buena pelea para intentar alcanzar a Max, pero es difícil rebasar. Él no cometió ningún error... sí, una carrera difícil. Una que se nos escapó. Sentí que lo merecíamos, pero así son las carreras a veces. Lo tomaremos con madurez e intentaremos de nuevo la próxima vez. En la radio dije: 'Fuimos demasiado rápidos. Eso fue todo. Merecíamos la victoria bastante fácil. Podemos ganar muchas carreras más este año'".

McLaren califica de "cruel" el desenlace en Madrid

Desde el muro de pits, la cúpula de Woking respaldó por completo la actuación de su piloto estrella. El director ejecutivo del equipo, Zak Brown, lamentó el desafortunado momento en que se desplegó y retiró la bandera amarilla en el circuito madrileño, asegurando que el ritmo de carrera del británico superaba por mucho al resto de la parrilla:

"Los dioses de las carreras fueron crueles hoy, ¡dos veces! Quiero decir, Lando se había escapado; el equipo hizo un gran trabajo. El VSC salió unos segundos después de que Lando pasara por pits y luego se quitó unos segundos antes de que volviéramos a parar. No había nada que hubiéramos podido hacer. Es grandioso escuchar el mensaje de Lando por radio; creo que esa carrera era nuestra por 20 o 25 segundos. Él estaba en su propia liga, es simplemente una lástima. Tiene un trofeo, pero es un P3, no un P1".