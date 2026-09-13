Haaland rompe récord y el Manchester City vence al United 

El derbi de Manchester en Old Trafford se tiñó de polémica y épica desde muy temprano. Sin embargo, el City supo salir adelante y terminó venciendo al United (0-1) con un solitario gol de Erling Haaland.

Los Cityzens sufrieron la expulsión de Phil Foden en el minuto 23 por una patada a Bruno Fernandes en el estómago tras un forcejeo, dejando al equipo con diez hombres durante más de una hora.

A pesar de la inferioridad numérica, el equipo de Enzo Maresca no se replegó del todo y mantuvo la disciplina defensiva, mientras el United, con más posesión y ocasiones, estrellaba disparos en los postes de Marcus Rashford y Kobbie Mainoo sin encontrar el camino del gol.

Erling Haaland se convirtió en el máximo goleador del Derbi de Manchester Reuters

En el segundo tiempo, al minuto 60 llegó el momento decisivo. Josko Gvardiol centró desde la izquierda, el balón se desvió y Erling Haaland apareció en el segundo palo para empujar el tanto.

El linier levantó la bandera de fuera de juego de inmediato, pero el VAR, tras una interminable revisión, anuló la decisión de campo.

Haaland estaba en posición legal gracias al pie estirado de Patrick Dorgu, que lo mantenía en juego, mientras que Enzo Fernández, también adelantado y en un intento de cabezazo en picado, no tocó el balón y no fue considerado interferente en la jugada según los árbitros.

La polémica estalló entre la afición local y en las gradas. Las repeticiones generaban dudas sobre si Fernández había distraído a Lisandro Martínez o influido en la defensa, pero la tecnología semiautomática y el criterio oficial validaron el gol.

El City, con Donnarumma sobresaliente en una parada clave en el descuento ante Bryan Mbeumo, aguantó el embate final del United y se llevó una victoria de enorme mérito que consolida su gran arranque de temporada.

Haaland, máximo goleador del derbi de Manchester

Con este tanto, Erling Haaland alcanzó los nueve goles en el derbi de Manchester en apenas ocho encuentros, una cifra que lo sitúa como el máximo goleador de la rivalidad en términos de eficiencia y que supera el ritmo de leyendas como Wayne Rooney (8) y Sergio Agüero (8).

El noruego ha convertido cada enfrentamiento contra los vecinos en una amenaza constante desde su llegada al City, consolidando un dominio individual histórico en uno de los clásicos más intensos del futbol inglés.