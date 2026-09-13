Doblete de Lamine Yamal y victoria del Barcelona para seguir líder en España

Paso perfecto del Barcelona en España. El conjunto culé volvió a hacer una aplanadora y terminó con una victoria (2-4) contra el Levante. Lamine Yamal anotó un doblete (19’, 48’), Xavi Espart (5’) se estrenó como goleador y Adeyemi (92') sentenció todo.

Después de la victoria y también goleada del equipo de Hansi Flick en Champions League, el Barca llegaba a Levante con la misión de emular el mismo resultado, aunque con una mayor complicación, ya que los locales venían con una racha positiva en su casa.

El Barcelona volvió a ganar en LaLiga y se coloca como líder en solitario REUTERS

Sin embargo, todo se acomodó muy rápido. En apenas cinco minutos de juego, el joven lateral izquierdo se encontró una pelota entre líneas y sacó un potente disparo para abrir el marcador; Espart anotó su primer gol como profesional.

Y aunque el Levante trató, jamás pudo competirle a los blaugranas. Pasó el tiempo y tras un pase largo de Fermín, que controló Raphinha, mandó una diagonal y el ‘10’ llegó para ampliar el marcador.

Antes de finalizar el primer tiempo, se señaló un penalti sobre Yamal, quien se encargó de cobrar de buena manera y poner el tercer tanto del partido.

En la parte complementaria no hubo muchas emociones, pero si otro error en defensa del Barca. Xavi pasó para Christensen en una salida desde abajo, pero fue muy fuerte y el balón lo robó Iván Romero, quien se quitó a Joan García y descontó el marcador.

Barcelona, líder absoluto en España

Con este resultado, el Barcelona se afianza en lo más alto de la tabla general de LaLiga; 17 puntos, cinco victorias de cinco posibles y una diferencia de goles de +17.

A pesar de que el Real Madrid ha ganado, el actual campeón no afloja y mantiene el acelerador para buscar un posible tricampeonato en España.

El siguiente partido del Barcelona llegará muy rápido, este miércoles 16 de septiembre recibirán en el Spotify Camp Nou al Racing de Santander como parte de la jornada 6 de LaLiga.