Boletos NFL México 2026: Precios oficiales de 49ers vs Vikings en el Estadio Azteca
La espera casi termina para que la NFL regrese a nuestro país y hoy se dieron a conocer los precios de los boletos. Acá te dejamos toda la información para disfrutar el partido entre San Francisco vs Minnesota
Después de cuatro años de espera, la NFL volverá a iluminar el Estadio Banorte. El domingo 22 de noviembre de 2026, los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers protagonizarán el esperado partido de temporada regular, el primero en territorio mexicano desde 2022.
La afición ya siente la adrenalina. Será un Sunday Night Football histórico, el primero fuera de Estados Unidos, y miles de fans mexicanos esperan vivir una noche inolvidable bajo las luces del Coloso de Santa Úrsula.
Se revelan los precios de los boletos para la NFL en México
Este domingo se dieron a conocer los costos oficiales de las entradas para el duelo entre Vikings y 49ers. Los boletos van desde los $2,108 pesos en las zonas más altas hasta los $19,400 pesos en las localidades premium y de hospitalidad.
Los boletos estarán disponibles al público a través de tres etapas claramente definidas. La primera preventa, exclusiva para tarjetahabientes American Express, arranca el 14 de septiembre a las 10:00 horas y se extenderá hasta el 16 de septiembre.
La segunda etapa estará reservada para clientes Banorte del 17 al 19 de septiembre, también a partir de las 10:00 horas. Finalmente, la venta general para todo el público se abrirá el 22 de septiembre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster México.
Precios oficiales de los boletos
Nivel 100
- Midfield: $11,656
- Sideline: $11,036
- Corner: $10,168
- Endzone: $9,176
Nivel 200
- Midfield: $11,036
- Sideline: $10,168
- Corner: $9,176
- Endzone: $8,184
Nivel 300
- Midfield: $9,176
- Sideline: $8,184
- Corner: $6,820
- Endzone: $6,076
Nivel 400
- Midfield: $6,820
- Sideline: $6,076
- Corner: $4,960
- Endzone: $4,092
Nivel 500
- Midfield: $4,960
- Sideline: $4,092
- Corner: $3,472
- Endzone: $2,852
Nivel 600
- Midfield: $4,092
- Sideline: $3,472
- Corner: $2,852
- Endzone: $2,108
Paquetes VIP
- Tunnel Club: $19,400
- Tunnel Club - Limited View: $18,400
- Locker Club: $16,600
- Corner Club: $16,600
- Corner Club - Limited View: $15,600
- Chairman’s Club: $19,400
*Los precios ya incluyen cargos por servicio. Se aplica un cargo adicional de $50 MXN por orden al momento de la compra.