Boletos NFL México 2026: Precios oficiales de 49ers vs Vikings en el Estadio Azteca

Después de cuatro años de espera, la NFL volverá a iluminar el Estadio Banorte. El domingo 22 de noviembre de 2026, los Minnesota Vikings y los San Francisco 49ers protagonizarán el esperado partido de temporada regular, el primero en territorio mexicano desde 2022.

La afición ya siente la adrenalina. Será un Sunday Night Football histórico, el primero fuera de Estados Unidos, y miles de fans mexicanos esperan vivir una noche inolvidable bajo las luces del Coloso de Santa Úrsula.

El Estadio Azteca está cerca de volver a vivir un partido de NFL Mexsport

Se revelan los precios de los boletos para la NFL en México

Este domingo se dieron a conocer los costos oficiales de las entradas para el duelo entre Vikings y 49ers. Los boletos van desde los $2,108 pesos en las zonas más altas hasta los $19,400 pesos en las localidades premium y de hospitalidad.

Los boletos estarán disponibles al público a través de tres etapas claramente definidas. La primera preventa, exclusiva para tarjetahabientes American Express, arranca el 14 de septiembre a las 10:00 horas y se extenderá hasta el 16 de septiembre.

La segunda etapa estará reservada para clientes Banorte del 17 al 19 de septiembre, también a partir de las 10:00 horas. Finalmente, la venta general para todo el público se abrirá el 22 de septiembre a las 10:00 horas a través de Ticketmaster México.

Precios oficiales de los boletos

Nivel 100

Midfield: $11,656

Midfield: $11,656 Sideline: $11,036

Corner: $10,168

Endzone: $9,176

Nivel 200

Midfield: $11,036

Midfield: $11,036 Sideline: $10,168

Corner: $9,176

Endzone: $8,184

Nivel 300

Midfield: $9,176

Midfield: $9,176 Sideline: $8,184

Corner: $6,820

Endzone: $6,076

Nivel 400

Midfield: $6,820

Midfield: $6,820 Sideline: $6,076

Corner: $4,960

Endzone: $4,092

Nivel 500

Midfield: $4,960

Midfield: $4,960 Sideline: $4,092

Corner: $3,472

Endzone: $2,852

Nivel 600

Midfield: $4,092

Midfield: $4,092 Sideline: $3,472

Corner: $2,852

Endzone: $2,108

Paquetes VIP

Tunnel Club: $19,400

Tunnel Club: $19,400 Tunnel Club - Limited View: $18,400

Locker Club: $16,600

Corner Club: $16,600

Corner Club - Limited View: $15,600

Chairman’s Club: $19,400

*Los precios ya incluyen cargos por servicio. Se aplica un cargo adicional de $50 MXN por orden al momento de la compra.