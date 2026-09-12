Norris gana la pole para el GP de España en Madrid; Checo Pérez desde el 19°

Al británico Lando Norris solo le bastó una vuelta para romper las ilusiones de Mercedes y Ferrari en el circuito de Madrid consiguiendo la pole position para el Gran Premio de España en una sesión donde, hasta el momento clave, McLaren no había estado en la mejor forma.

Norris registró una vuelta de 1m31.824s para tomar la primera plaza superando el registro previo de Andrea Kimi Antonelli por 0.011s. El italiano y piloto de Mercedes se había instaurado segundos antes la cima tras derrotar lo hecho previamente por Lewis Hamilton.

Al final, el siete veces campeón del mundo tendrá que arrancar desde el cuarto puesto luego de que Max Verstappen llevó a su Red Bull hasta la tercera posición, justo por delante de los Ferrari que, de nueva cuenta, se quedaron cortos en el momento crítico, en una pista donde será complicado adelantar como ya quedó claro en las carreras de F2 y F3.

El británico George Russell, quien viene de la carrera de Monza donde no pudo resistir el ataque de Antonelli, se situó sexto por delante de Oscar Piastri, Liam Lawson y un sorprendente Franco Colapinto que será noveno.

¿En qué posición arrancará Checo Pérez el Gran Premio de España?

Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1. El mexicano fue el mejor de los pilotos de Cadillac con una importante diferencia sobre su compañero Valtteri Bottas. Checo Pérez tomará la arrancada desde el puesto 19, por detrás de los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso, en esta ocasión con una diferencia de casi seis décimas de segundo respecto al Aston Martin.

El mexicano superó a Bottas por dos segundos.

¿A qué hora será la carrera del GP de España F1 2026?

La carrera se realizará a las 07:00 horas tiempo del centro de México y podrá observarse por Izzi y F1 TV.