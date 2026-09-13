La F1 sufre en Madrid: Antonelli gana sin rebasar y abandono de Checo Pérez con Cadillac

La primera carrera del Gran Premio de España en el MadRing generó controversia, por un lado el potencial del circuito está ahí, con una pista que puede modificarse, pero por el otro dejó una competencia que, por varios momentos, pareció un desfile y donde la victoria de Andrea Kimi Antonelli se definió en los pits y no en el circuito.

Un Virtual Safety Car provocado por un fallo de frenos en el Aston Martin de Lance Stroll cambió la dinámica de la competencia. El italiano y líder del campeonato Andrea Kimi Antonelli junto con Max Verstappen fueron a los pits para colocar la goma dura con la que llegaron hasta el final de la carrera. En contraparte, el poleman Lando Norris, McLaren decidió quedarse en pista.

La casa de Woking pagó caro su error porque decidieron llamar al británico y campeón del mundo en el justo momento donde el VSC era retirado del circuito. Sumado a eso, McLaren tuvo un problema al cambiar el neumático delantero derecho del monarca para una parada de siete segundos que lo condenó fuera de la victoria que estaba luchando por derecho propio en la partida.

Charles Leclerc quedó como el líder de la competencia, aunque esa ventaja era efímera porque debía cumplir su parada en boxes. Ferrari apostaba a la aparición de un nuevo safety car, pero nunca llegó y el monegasco fue a los boxes en el giro 49 para colocarle el blando y cruzar la meta en el cuarto puesto.

Adelante, Antonelli heredó la victoria mientras que Verstappen y Norris sellaron el resto del podio. Norris intentó pelear por el segundo, pero la falta de espacios para adelantamientos en un criticado circuito de MadRing impidieron una batalla más cerrada.

George Russell finalizó en quinto.

Lewis Hamilton se retiro de la carrera por una falla en los frenos en la primera parte de la competencia.

¿Cómo le fue a Checo Pérez en el GP de España 2026?

El mexicano Sergio Pérez tuvo una carrera de contraste en el MadRing. El integrante de Cadillac llegó a colocarse en la posición 15 tras una buena arrancada y se mantuvo en ese puesto hasta la primera y única parada de pits donde le colocaron duros.

Sin embargo, Cadillac volvió a fallar, ahora con un problema hidráulico cuando estaba en la posición 18 en el giro 33.